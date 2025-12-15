Slušaj vest

Kada se kaže banja mnogima će prvo na pamet pasti Vrnjačka banja ili neka od poznatih turističkih destinacija širom Srbije. Međutim, ako živite u Beogradu ne morate da putuje nekoliko sati da biste uživali u odmoru i relaksaciji. Na samo sat vremena od srpske prestonice postoje odlične banje bez obzira da li vam treba odmor ili imate neki zdravstveni problem.

Banja Selters se nalazi blizu Mladenovca, u podnožju planine Kosmaj, oko 50 km jugoistočno od Beograda. Ime je dobila po mineralnoj vodi koja je po sastavu vrlo slična vodi iz poznate nemačke banje Selters, vode koje se pominju i u Tolstojevom romanu "Ana Karenjina"

Prvi zapisi o banji datiraju još iz 1893. godine, kada su pri iskopavanju bunara u tadašnjem Međulužju pronađene topla, slana i jako mineralizovana voda. Nova banjska voda je odmah pobudila interesovanje, a analizom je utvrđeno da po kvalitetu i sastavu podseća na vode evropskih banja (Ems u Nemačkoj), pa je banja i dobila ime Selters.

Flaširana pre 100 godina

Već početkom 20. veka mineralna voda iz Mladenovačke banje flaširana je i prodavana u apotekama širom Evrope pod nazivom Srpski Selters, a dobila je i medalje i priznanja na izložbama u Briselu (1906) i Londonu (1907). U ranoj fazi razvoja, značajnu ulogu imao je dr Naum Atanasijević, koji je investirao u izgradnju prve vile-lečilišta i banjskih objekata. U periodu između dva svetska rata postala je toliko popularna da je broj gostiju u banji često premašio broj stanovnika Mladenvca.

Foto: screenshot YT/Moja.Srbija

Danas je Selters banja moderna institucija za rehabilitaciju, sa hotelima, parkom, zdravstvenim i rekreativnim sadržajima, i predstavlja popularno mesto za rehabilitaciju, ali i za odmor u prirodi.

Leči veliki broj oboljenja

Banja Selters kod Mladenovca se prvenstveno preporučuje za rehabilitaciju i lečenje hroničnih oboljenja, a posebno je poznata po kombinaciji mineralne vode, peloida (lekovitog blata) i savremene fizikalne terapije. Najčešće se preporučuje za lečenje i terapiju sledećih stanja:

Reumatska i degenerativna oboljenja (kolena, kuka, kičme)

Stanja posle povreda i operacij (prelomi, operacije kuka, kolena, kičme)

Neurološka oboljenja (posledice moždanog udara, periferne paralize, neuralgije)

Ginekološka oboljenja (hronična zapaljenja, postoperativna stanja)

Kardiovaskularna rehabilitacija (oporavak nakon infarkta, kardiohirurških intervencija)

Naravno, pre odlaska u Selters posebno ako idete u privatnoj režiji neophodno je da se konsultujete sa svijim lekarom, a tokom boravka u banji gostima je na raspolaganju vrhunski tim lekara i fizioterapeuta.

Terapije koje se sprovode u Banji Selters: Kupke u mineralnoj vodi (topla, bogata natrijumom i ugljen-dioksidom)

Peloidne (blatne) obloge

Kineziterapija (individualne i grupne vežbe)

Elektroterapije (TENS, interferentne struje, ultrazvuk)

Magnetoterapija

Hidroterapija

Masaže i ručna terapija

Medicinska rehabilitacija uz nadzor lekara specijalista

Kada su u pitanju cene u Selters banji one variraju, a obuhvataju wellness (bazen, sauna, slana soba, blato) a ulaznica je 800 dinara za ceo dan, a moguć je i popust za više termina, dok cene smeštaja zavise od tipa sobe/apartmana, i kreću se od oko 20-25 evra pa naviše. Kada su u pitanju cene pruvatnog smeštaja one su uglavnom u cenovnom ranfu od 2.000 do 5.000 dinara u zavisnosti od blizine Seltersa, ali i broja noćenja.