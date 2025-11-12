Slušaj vest

Poznata i kao kraljevska banja, Ribarska banja oduvek je privlačila posetioce delotvornim vodama koje su cenjene još od davnina. Njene prirodne blagodeti rado koriste kako domaći, tako i strani turisti. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od početka godine do kraja septembra, zabeleženo je 45.219 noćenja, što Ribarsku banju svrstava među omiljene destinacije u Srbiji.

Smeštena je u blizini Kruševca, na obroncima Velikog Jastrepca, a do nje se relativno lako stiže. Lekovite vode banje pomažu u lečenju brojnih zdravstvenih problema, uključujući ortopedska i koštano-zglobna oboljenja, degenerativne bolesti, kao i poboljšanje opšteg stanja organizma.

Foto: Ž.M./Kurir

Pored hidroterapije, u Ribarskoj banji dostupni su i različiti tretmani poput ultrazvučne terapije, hiperbarične komore, osteodenzitometrije DXA (deksa), EMNG, lokomata, elektroterapije, magnetoterapije, foto-terapije, radne i kinezi terapije, termoterapije, kao i spinalne dekompresije.

Što se tiče smeštaja, cene za noćenje za dve osobe počinju od 2.800 dinara, uz opciju doručka. Ponuda i cena zavise od lokacije, jer smeštajnih kapaciteta ima u samoj banji, ali i u okolini, dok mnogi posetioci biraju Kruševac kao bazu za boravak.

Ribarska banja je lako dostupna automobilom i zahvaljujući blizini glavnih saobraćajnica predstavlja pogodnu destinaciju za brzi beg od gradskog života. Vožnja od Niša traje nešto više od sat vremena, dok od Beograda do banje treba oko dva i po sata.