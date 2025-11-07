Slušaj vest

Predstojeći državni praznik, Dan primirja 11. novembar, donosi savršenu priliku za mini-odmor. Mnogi građani planiraju da spoje vikend, ponedeljak i utorak i tako sebi priušte kratak predah od posla. Turistička organizacija Srbije poručuje da je interesovanje veliko, a najtraženije su banje, planine i gradovi koji nude raznovrsne sadržaje.

Šta biraju domaći, a šta strani turisti?

Iz Turističke organizacije Srbije za Kurir su poručili da domaći turisti ostaju verni prirodi i odmoru koji kombinuje opuštanje i aktivnosti na otvorenom, dok su za strane posetioce i dalje privlačni naši gradovi.

- Domaći turisti najčešće borave u našim banjama i planinskim centrima. Statistički podaci pokazuju da imamo veliki broj dolazaka i stranih turista baš na ovakvim lokacijama, ali ono što je ostalo još atraktivnije za njih jesu naši gradovi, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, čak i Subotica.

Foto: Shutterstock

Za kratak predah od nekoliko dana, domaći putnici najčešće se odlučuju za aktivni odmor u prirodi ili sve popularnije spa sadržaje.

- Kada su u pitanju domaći turisti, najpopularniji izbor je priorda. Međutim, mnogi pored aktivnog odmora imaju mogućnost da iskoriste i provedu vreme u spa centru, da imaju masaže i doživljaj same destinacije, a naši hoteli sve više u ponudi imaju tu vrstu usluga - naveli su iz Turističke organizacije Srbije.

Banje i planine - večiti favoriti

Kada je reč o domaćim destinacijama, banje su uvek među najposećenijima, a one u središnjoj Srbiji izdvajaju se kao apsolutni favoriti. Nude širok spektar smeštaja, od povoljnih apartmana do luksuznih spa hotela sa bazenima, masažama i termalnim tretmanima.

Prema statistici, najpopularnije banje za koje se domaći turisti odlučuju trenutno su Vrnjačka banja, Sokobanja, čak i banje u okolini Kuršumlije. Poznata po lekovitoj vodi je i Prolom banja, dok je u blizini Đavolja varoš, idealno za spajanje odmora i istraživanja. Za ljubitelje manje komercijalnih lokacija, Lukovska banja i Sijarinska banja uvek su opcije.

Kada su u pitanju planine, prednjače Zlatibor, Kopaonik i Stara planina, a iz Turističke organizacije Srbije potvrdili su da veliki broj turista privlači i Fruška gora.

Foto: Shutterstock

- Idealna za vikend putovanja, uz popularne i vinske i gastro ture.

Kod planinskih centara, Zlatibor prednjači kao destinacija za sve generacije, porodične vikende, parove i grupna putovanja. Slede Kopaonik za one koji žele luksuzniji odmor i Stara planina kao izbor za mir i prirodu bez gužve.

Koliko novca treba izdvojiti za produženi vikend

Cene zavise od tipa smeštaja i nivoa komfora. Trodnevni odmor u Srbiji izvodljiv je i za građane sa prosečnom platom, i za one sa dubljim džepom.

- Apartmani i privatni smeštaj: od 20 do 70 evra za dve osobe po noći.

- Hoteli srednje kategorije (3*): od 70 do 120 evra za noć, često uz doručak i pristup bazenu ili spa centru.

- Luksuzni hoteli i spa resorti (4*-5*): od 120 do 200 evra po noći, uz masaže, tretmane i polupansion.

Foto: Profimedia

Za produženi vikend od tri dana, realno je da će ukupni trošak za dve osobe iznositi između 150 i 400 evra, u zavisnosti od izbora lokacije, kategorije i dodatnih aktivnosti.

Kod banja je moguće proći jeftinije, naročito ako se odabere privatni smeštaj ili pansioni koji nude popuste za više noćenja. Na planinama, cene su nešto više, posebno na Zlatiboru i Kopaoniku gde su hoteli popunjeni već početkom novembra.

Gradski odmor za one koji vole dinamiku

Za putnike koji više vole energiju grada, Beograd, Novi Sad i Niš su idealne destinacije za kraći predah, poručili su iz Turističke organizacije Srbije. U ponudi se mogu pronaći tematski vikend aranžmani, gastro ture, muzeji i kulturni događaji. Cene smeštaja u gradovima su često pristupačnije, a mogućnosti za razonodu su velike.

- Najatraktivnije stranim turistima su naši gradovi, Beograd kao glavni grad i kao najatraktivnija destinacija što se tiče gradskog odmora, a po posećenosti ga prate Novi Sad, Niš, Kragujevac, pa čak i Subotica.

Foto: Shutterstock

Za one koji žele da provedu vikend aktivno, kombinacija šetnje, obilaska muzeja, koncertnih dešavanja i kvalitetne hrane može biti jednako opuštajuća kao i boravak u prirodi.

Kulturno nasleđe i gostoljubivost Srbije

Turistička organizacija Srbije podseća da su glavni razlozi za obilazak Srbije upravo kulturno-istorijsko nasleđe, prirodna bogatstva i gostoljubivost.

- Prvi motiv za obilazak Srbija je kulturno-istorijsko nasleđe. Tu su i aktivni odmor i prirodna bogatstva, ali i naša gostoljubivost, srdačnost i doživljaji koji se ne mogu pronaći na drugim mestima.

Toplina, neposrednost i mogućnost da se u kratkom vremenu iskusi mnogo različitih sadržaja ono su što Srbiju čini privlačnom i domaćima i strancima.