Umesto rigidnih petogodišnjih planova preporučuje fokus na učenje, iskustvo i pametno korišćenje AI alata. Plus veštine koje tehnologija ne može da zameni.

Jedan od najčešćih saveta koji smatra „pomalo zastarelim“ je ideja petogodišnjeg plana, prenosi Investitor.

Prema njegovom mišljenju, petogodišnji plan je danas „pomalo nepromišljen“. U svetu u kojem se tehnologija i radno okruženje brzo menjaju, nerealno je precizno iscrtati kako će narednih pet godina života izgledati.

Umesto toga, savetuje da se fokus stavi na ono što želimo da naučimo i na iskustva koja želimo da steknemo.

„Mislim da je to pravi mentalni model u ovom okruženju“, rekao je u jednom podkastu. „Ako se fokusirate na te kraće korake – na učenje i sticanje iskustva – veliki deo vaše karijerne putanje će se sam otvoriti.“

Kaže i da linearna karijera – srednja škola, fakultet, posao – više nije realna opcija. Kada se oslobodite tog načina razmišljanja, preuzimate karijeru u svoje ruke, objašnjava.

Saveti za mlade profesionalce

Roslanski je podelio i konkretne savete za mlade ljude koji danas grade karijeru.

Njegov prvi savet je učite AI alate i eksperimentišite sa veštačkom inteligencijom. Bez obzira da li vam se AI dopada ili ne, ili da li se savršeno uklapa u ono što radite, ključan je način razmišljanja. „Koristiću ovaj alat i naučiti ga kako bi mi pomogao da nešto uradim.“

Ipak, naglašava da nije sve u tehnologiji. Veštine poput empatije, prosuđivanja i komunikacije i dalje su „kritične“ u savremenom radnom okruženju.

„U svetu u kojem su svi fokusirani na tehnologiju, ako zaista radite na tim ljudskim veštinama, one mogu postati snažna konkurentska prednost“, zaključio je Roslanski.