U okviru dokumentacije koju je američko Ministarstvo pravde objavilo u vezi sa slučajem pedofila Džefrija Epstajna, pojavili su se i poslovni dokumenti koji se odnose na opremanje nekretnina, a među njima i dve ponude kompanije iz Srbije, saznaje Telegraf!

Reč je o ponudi kompanije ABBA design iz Beograda, koja je poslata pre nešto više od 10 godina, a odnosi se na ponudu nameštaja za luksuzne apartmane milijardera-pedofila.

Prema dokumentima, reč je o ponudama iz 2015. godine, koje se odnose na izradu i isporuku luksuznog nameštaja, kako samostojećih, tako i ugradnih elemenata.

U prvoj ponudi, označenoj kao "Ponuda 04/2015", navodi se da ukupna cena za samostojeći nameštaj iznosi 244.337 američkih dolara, dok je ponuda za ugradni nameštaj procenjena na 157.123 dolara. U dokumentu se precizira da je reč o neto izvoznim cenama, bez uračunatih troškova transporta, montaže, carine i PDV-a. Takođe je navedeno da bi proizvodnja trajala od četiri do pet meseci nakon avansne uplate i završnih merenja na objektu.

U istom dokumentu navode se i uslovi plaćanja:

"50% avansno prilikom potpisivanja ugovora, 30% u roku od dva dana nakon obaveštenja da je roba spremna za isporuku, te preostalih 20% u roku od pet dana nakon montaže."

Druga ponuda, "Ponuda 08/2015", odnosi se na takozvane egzemplarne komade nameštaja (nameštaj najvišeg kvaliteta), namenjene pojedinim prostorijama poput ulaznog hodnika, dnevnog boravka i trpezarije. U toj ponudi navode se komadi luksuznog nameštaja, uključujući stolove sa mermernim pločama, dizajnerske fotelje i tapacirane taburee.

Ukupna vrednost pet navedenih komada iznosi 14.622 dolara, uz istaknuti popust od 30 odsto, čime je cena snižena na 10.235 dolara. U napomeni se dodaje da kupac može birati između dve kategorije materijala, kao i da bi, u slučaju potpisivanja ugovora, bila naplaćena razlika između ogledne i konačno dogovorene cene.

Obe ponude potpisane su u Beogradu, a kao kontakt osoba naveden je Nemanja Radović, upravljački partner kompanije ABBA design.

Ovi dokumenti predstavljaju deo šire arhive poslovne prepiske i ponuda koje su se pojavile u okviru objavljene dokumentacije, a same po sebi ne ukazuju na kršenje zakona, već svedoče o obimu i luksuzu opremanja nekretnina koje su bile predmet interesovanja istražnih organa.

Ekipa Telegraf Biznisa razgovarala je i sa tadašnjom suvlasnicom kompanije ABBA design, Tajtanom Pandurov Radović, koja je pojasnila kako je došlo do kontakta između ove beogradske kompanije i Džefrija Epstajna.

NIje došlo do realizacije

- Moram da naglasim da do realizacije saradnje nikada nije došlo. Sa njihove strane stigao je upit, mi smo na njega odgovorili ponudom i tu se sve završilo - izjavila je Pandurov Radović za Telegraf Biznis.

Kako je dodatno pojasnila, kompanija ABBA Design često sarađuje sa inostranim partnerima, a njihovi dizajni su prepoznatljivi i jedinstveni, zbog čega upiti iz inostranstva nisu retkost. Ipak, naglašava da do konkretne saradnje sa Džefrijem Epstajnom nikada nije došlo - nije potpisan ugovor niti je izvršena isporuka nameštaja.

Šta su Epstajnovi fajlovi

Objavljivanje dokumenata usledilo je posle zakona koji su američki zakonodavci usvojili u novembru, a kojim je naloženo obelodanjivanje svih dokumenata povezanih sa Epstajnom.

Nova tura od oko 3 miliona dokumenata povezanih sa finansijerom i osuđenim seksualnim predatorom Džefrijem Epstajnom objavljena je u petak, nudeći nove detalje o njegovoj mreži kontakata i interakcijama sa bogatim i moćnim ličnostima, kao i o saveznim istragama njegovih zločina.

Među novim fajlovima Džefrija Epstajna, koji tek sada izlaze u javnost, pojavljuju se šokantni navodi koji direktno spominju Srbiju i region - od prepiski u kojima se nude devojke iz Srbije, preko pasoša i ličnih podataka manekenki do komunikacije koje dovode u vezu i dobro poznate političare sa ovih prostora.