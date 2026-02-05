Slušaj vest

Kina je zvanično zabranila elektronske, "skrivene" kvake na električnim automobilima, nakon niza teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima. Novi propisi stupaju na snagu 1. januara 2027. i nalažu obaveznu ugradnju mehaničkih kvaka, kako spolja, tako i unutar vozila.

Ova vrsta dizajna, koju je među prvima popularizovala Tesla sa Modelom S, poslednjih godina postala je standard kod brojnih proizvođača električnih automobila.

Otežano spasavanje putnika

Međutim, kineske vlasti su reagovale nakon više incidenata u kojima vrata, navodno zbog "nestanka struje" posle sudara, nisu mogla da se otvore, što je otežalo spasavanje putnika.

Prema novim pravilima, spoljne kvake moraju imati jasno definisan mehanički rukohvat koji se može uhvatiti i povući čak i nakon sudara.

Unutar kabine, ručice za otvaranje vrata moraju biti jasno označene vidljivim uputstvima za hitne situacije.

Elektronski sistemi, čak i oni sa pomoćnim baterijama ili mehaničkim sajlama, više neće biti dovoljni sami za sebe.

Propisi se odnose na sve električne automobile koji se prodaju u Kini, ali modeli koji su već odobreni i blizu početka prodaje dobiće prelazni rok do januara 2029. godine.

Promena će pogoditi veliki deo tržišta. Procene govore da je oko 60 odsto najprodavanijih "novih elektrifikovanih vozila" u Kini koristilo skrivene kvake, naročito kod skupljih i luksuznih modela.

Među pogođenim su Tesla Model 3 i Model Y, budući BMW iX3 za kinesko tržište, kao i modeli brendova Nio, Li Auto, Xpeng i Xiaomi.

Vraćanje klasičnim rešenjima

Neki proizvođači su već počeli da se vraćaju klasičnim rešenjima. Geely i BYD su na novijim modelima tiho odustali od skrivenih kvaka, dok je Tesla još ranije najavio da radi na alternativnom dizajnu.

Ipak, prilagođavanje postojećih modela novim pravilima moglo bi da košta i više od 100 miliona juana (oko 12 miliona evra) po modelu.

Iako se zabrana trenutno odnosi samo na električne automobile, njen uticaj bi mogao da bude globalan. Kako bi izbegli različita rešenja za različita tržišta, proizvođači bi mogli da pređu na jedinstven, bezbedniji dizajn kvaka širom sveta.

Kina je ovim potezom jasno povukla granicu kada je u pitanju oslanjanje isključivo na elektronske sisteme za pristup vozilu.

Ako slični propisi uskoro budu uvedeni u Evropi ili SAD, skrivenim kvakama bi se mogao nazreti kraj – ne samo kod električnih, već i kod svih putničkih automobila.