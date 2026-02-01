Evo liste 25 najizdržljivijih automobila: Broj jedan može da traje duže od 13 godina, a nije ni preskup
Vozači, planirajući kupovinu novog automobila, sve češće obraćaju pažnju ne samo na cenu, već i na pouzdanost vozila. Istraživanje koje je sprovela kompanija "iSeeCars" obuhvatilo je više od 8,7 miliona novih automobila, čije su kataloške cene (sa američkog tržišta) upoređene sa procenjenim vekom upotrebe. Analiza je zasnovana na podacima o pređenoj kilometraži više od 400 miliona vozila, što je omogućilo izračunavanje troška jedne godine eksploatacije.
Rezultati istraživanja pokazuju koji se modeli automobila trenutno smatraju najizdržljivijima. Iako se istraživanje odnosi na američko tržište, a ne na neko od nama bližih evropskih tržišta, mnogi od automobila koji se tamo nude - uključujući i one sa samog vrha liste najizdržljivijih - prodaju se i u Evropi. Osim toga, značajan broj automobila stiže kod nas preko okeana, pa se ovo istraživanje može smatrati prilično relevantnim i u našim uslovima.
Japanske marke dominiraju na listi izdržljivosti?
Među 10 najbolje ocenjenih modela automobila ubedljivo preovlađuju automobili japanskih proizvođača. Honda, Toyota i Mazda zauzimaju polovinu mesta u samom vrhu, a lista pokazuje da su posebno izdržljivi kompaktni automobili. Prvo mesto zauzela je Honda Civic, sa procenjenim vekom trajanja od 13,5 godina. Druga je Toyota Corolla, za koju se procenjuje da može da izdrži najmanje 11,3 godine bez ozbiljnih kvarova. Treće mesto pripalo je modelu Mazda 3 u hečbek verziji, koji prema procenama može da traje 13,8 godina.
Ovo je 25 najizdržljivijih novih automobila
Redosled je utvrđen na osnovu odnosa cene i trajnosti. To znači da se jeftiniji automobili sa dužim procenjenim vekom upotrebe mogu naći više na listi od vozila koja su možda nešto izdržljivija, ali i skuplja.
Honda Civic - 13,5 godina
Toyota Corolla - 11,3 godine
Mazda 3 (hečbek) - 13,8 godina
Volkswagen Jetta - 11,5 godina
Honda Accord - 12,4 godine
Subaru Impreza - 11,0 godina
Mitsubishi Outlander Sport - 11,3 godine
Hyundai Elantra - 9,9 godina
Mazda 3 (sedan) - 10,7 godina
Honda CR-V - 13,9 godina
Toyota Prius - 13 godina
Toyota Camry Hybrid - 13,2 godine
Nissan Sentra - 8,9 godina
Toyota Tacoma - 15,7 godina
Lexus IS 350 - 17 godina
Jeep Compass - 10,8 godina
Ford Ranger - 13,8 godina
Nissan Rogue - 10,8 godina
Nissan Altima - 9,6 godina
Mini - 11,7 godina
Chevrolet Trailblazer - 9 godina
Mini (petoro vrata) - 11,7 godina
Nissan Frontier - 12,4 godine
Ford Escape - 9,6 godina
Honda Civic Hybrid - 9,5 godina
Da li izdržljivost ide ruku pod ruku sa pristupačnom cenom?
Kompanija "iSeeCars" proverila je i da li se dug predviđeni vek trajanja poklapa sa cenom, ili je obrnuto - da li se dugovečnost mora skupo platiti. Ispostavlja se da to nije slučaj, naravno uz napomenu da su cene sa američkog tržišta i da imaju ograničenu primenljivost na naše uslove.
Prosečan vek trajanja najboljih modela sa liste znatno premašuje industrijski prosek, koji iznosi 11 godina. Prema autorima istraživanja iz "iSeeCars", čak i danas najizdržljiviji automobili ostaju finansijski dostupni velikom broju kupaca - naravno, u američkim uslovima. Stručnjaci naglašavaju da izbor ovakvih modela omogućava dugu i bezbrižnu eksploataciju bez potrebe za visokim troškovima kupovine.
