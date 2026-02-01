Slušaj vest

Vozači, planirajući kupovinu novog automobila, sve češće obraćaju pažnju ne samo na cenu, već i na pouzdanost vozila. Istraživanje koje je sprovela kompanija "iSeeCars" obuhvatilo je više od 8,7 miliona novih automobila, čije su kataloške cene (sa američkog tržišta) upoređene sa procenjenim vekom upotrebe. Analiza je zasnovana na podacima o pređenoj kilometraži više od 400 miliona vozila, što je omogućilo izračunavanje troška jedne godine eksploatacije.

Rezultati istraživanja pokazuju koji se modeli automobila trenutno smatraju najizdržljivijima. Iako se istraživanje odnosi na američko tržište, a ne na neko od nama bližih evropskih tržišta, mnogi od automobila koji se tamo nude - uključujući i one sa samog vrha liste najizdržljivijih - prodaju se i u Evropi. Osim toga, značajan broj automobila stiže kod nas preko okeana, pa se ovo istraživanje može smatrati prilično relevantnim i u našim uslovima.

Japanske marke dominiraju na listi izdržljivosti?

Među 10 najbolje ocenjenih modela automobila ubedljivo preovlađuju automobili japanskih proizvođača. Honda, Toyota i Mazda zauzimaju polovinu mesta u samom vrhu, a lista pokazuje da su posebno izdržljivi kompaktni automobili. Prvo mesto zauzela je Honda Civic, sa procenjenim vekom trajanja od 13,5 godina. Druga je Toyota Corolla, za koju se procenjuje da može da izdrži najmanje 11,3 godine bez ozbiljnih kvarova. Treće mesto pripalo je modelu Mazda 3 u hečbek verziji, koji prema procenama može da traje 13,8 godina.

Ovo je 25 najizdržljivijih novih automobila

Redosled je utvrđen na osnovu odnosa cene i trajnosti. To znači da se jeftiniji automobili sa dužim procenjenim vekom upotrebe mogu naći više na listi od vozila koja su možda nešto izdržljivija, ali i skuplja.

Honda Civic - 13,5 godina

Toyota Corolla - 11,3 godine

Mazda 3 (hečbek) - 13,8 godina

Volkswagen Jetta - 11,5 godina

Honda Accord - 12,4 godine

Subaru Impreza - 11,0 godina

Mitsubishi Outlander Sport - 11,3 godine

Hyundai Elantra - 9,9 godina

Mazda 3 (sedan) - 10,7 godina

Honda CR-V - 13,9 godina

Toyota Prius - 13 godina

Toyota Camry Hybrid - 13,2 godine

Nissan Sentra - 8,9 godina

Toyota Tacoma - 15,7 godina

Lexus IS 350 - 17 godina

Jeep Compass - 10,8 godina

Ford Ranger - 13,8 godina

Nissan Rogue - 10,8 godina

Nissan Altima - 9,6 godina

Mini - 11,7 godina

Chevrolet Trailblazer - 9 godina

Mini (petoro vrata) - 11,7 godina

Nissan Frontier - 12,4 godine

Ford Escape - 9,6 godina

Honda Civic Hybrid - 9,5 godina



Da li izdržljivost ide ruku pod ruku sa pristupačnom cenom?

Kompanija "iSeeCars" proverila je i da li se dug predviđeni vek trajanja poklapa sa cenom, ili je obrnuto - da li se dugovečnost mora skupo platiti. Ispostavlja se da to nije slučaj, naravno uz napomenu da su cene sa američkog tržišta i da imaju ograničenu primenljivost na naše uslove.

Prosečan vek trajanja najboljih modela sa liste znatno premašuje industrijski prosek, koji iznosi 11 godina. Prema autorima istraživanja iz "iSeeCars", čak i danas najizdržljiviji automobili ostaju finansijski dostupni velikom broju kupaca - naravno, u američkim uslovima. Stručnjaci naglašavaju da izbor ovakvih modela omogućava dugu i bezbrižnu eksploataciju bez potrebe za visokim troškovima kupovine.