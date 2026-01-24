Slušaj vest

Cene novih automobila neće pasti ove godine, a cene polovnih automobila će ostati na visokim nivoima zbog sve izraženije nestašice vozila koja su stara nekoliko godina, ali izuzetak su cene polovnih električnih vozila, procenjuju stručnjaci CarVertical-a.

Cene vozila neće padati

Matas Buzelis iz carVertical-a kaže da nema znakova da će cene vozila pasti. Iako se inflacija stabilizovala u većini zemalja EU poslednjih godina, što je dovelo do nižih kamatnih stopa, vozači će i dalje morati da čekaju dobre vesti jer se očekuje da će cene novih automobila ostati nepromenjene sledeće godine.

- Prema prognozama Evropske centralne banke, kamatne stope se neće dugo vratiti na nivo pre pandemije. To znači da će novi automobili biti manje pristupačni nego pre nekoliko godina - objašnjava Buzelis.

Zbog pandemije koronavirusa, zatvaranja fabrika i krize čipova, između 2020. i 2023. godine proizvedeno je manje automobila širom sveta. Na sekundarnom tržištu, dakle, postoji sve izraženija nestašica vozila stara nekoliko godina, zbog čega cene polovnih automobila ostaju relativno visoke.

- Trenutno je pad vrednosti automobila između 3 i 6 godina mnogo sporiji nego ranije. Tržište polovnih automobila održava visoke cene i nema razloga da one uskoro padnu - kaže Buzelis.

Novopolovljena električna vozila odstupaju od ovog trenda. Naime, ponuda polovnih električnih vozila na sekundarnom tržištu raste iz godine u godinu, a ovaj trend će se još više ubrzati 2026. godine. Mnoga električna vozila stara nekoliko godina biće van lizinga i pojaviće se u oglasima. Predviđa se da će cene polovnih električnih vozila pasti zbog velike ponude na tržištu, navodi carVertical.

- Kako se proizvodnja električnih vozila svake godine povećava, povećava se i njihov broj na sekundarnom tržištu, što polovne električne automobile čini pristupačnijim - objašnjava Buzelis.

Sve veći broj kineskih električnih automobila na tržištu takođe doprinosi pristupačnijim cenama. Međutim, kompanija napominje da je još rano za procenu kolika je potražnja za njima, jer kineski modeli brže gube vrednost od modela poznatih evropskih proizvođača. Brži pad vrednosti kineskih električnih vozila čini verovatnijim da će kupci birati druge marke automobila.

Novi propisi EU

U vezi sa ovogodišnjim trendovima, carVertical ističe da se u evropskim gradovima nastavlja trend strožih ograničenja za starije, zagađujuće automobile. Od 1. januara, zemlje EU će zabraniti ulazak u zone sa niskom emisijom dizel automobila koji ne ispunjavaju standard Evro 5 i benzinskih automobila koji ne ispunjavaju standard Evro 2.

Evropska unija uskoro uvodi i nove standarde za emisije. Standard Evro 7, koji pokriva ne samo izduvne gasove već i zagađenje izazvano habanjem kočnica i guma, stupiće na snagu 2027. godine. Isto će važiti i za električne automobile, jer su generalno teži i imaju veći obrtni moment u poređenju sa običnim automobilima.

Pored toga, novi propis zahteva da automobili ispunjavaju ekološke standarde ne samo kada napuste fabriku, već i 10 godina kasnije ili nakon 200.000 kilometara, prema podacima CarVertical-a, litvanskog tehnološkog startapa koji proverava istoriju polovnih vozila i prisutan je na 35 tržišta, piše Jutarnji.hr

Prva faza propisa stupa na snagu 29. novembra 2026. godine, kada će svi novi automobili morati da imaju sertifikat o usklađenosti sa standardom Evro 7. Od novembra 2027. godine, standard Evro 7 će se primenjivati na sve novoregistrovane automobile u Evropskoj uniji.