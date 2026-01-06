Slušaj vest

Kako je Pavkov navela, interesovanje građana i privrede za električna vozila u 2025. godini nadmašilo je sva očekivanja, a Ministarstvo je za sufinansiranje kupovine ovih vozila izdvojilo više od 450 miliona dinara.

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, Pavkov je istakla i da su u godini za nama obezbeđena sredstva za nabavku gotovo 1.000 isključivo električnih vozila, od čeka je zahteve podnelo 207 fizičkih i 773 pravnih lica.

Foto: Shutterstock

'- Izuzetno me raduje što se naši građani i privreda sve više opredeljuju za električna vozila, kao vozila bez motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i tako direktno doprinose smanjenju zagađenja vazduha, buke i emisije štetnih gasova, što ima pozitivan uticaj na kvalitet života građana i zaštitu životne sredine. Ovako veliko interesovanje za nabavku ovih vozila rezultat je kontinuiranog zalaganja Ministarstva i sistemskog izdvajanja sredstava iz budžeta. Zadovoljna sam što zahtevi pristižu iz svih krajeva Srbije, od čega najviše iz Beograda, Novog Sada, Niša, ali i Subotice, Šapca, Zrenjanina, Kragujevca itd. Nastavićemo i u ovoj godini da podstičemo kupovinu električnih automobila, subvencijama i do 5.000 evra u zavisnosti od vrste vozila - rekla je Pavkov.

Foto: Petar Aleksić

Od 2020. godine, od kada se dodeljuju subvencije za ovu namenu, izdvojeno je više od milijardu i 674 miliona dinara za nabavku više od 3.800 hibridnih i električnih vozila, dok se od 2024. godine subvencije odnose isključivo na električna vozila, čime je pojačan fokus na vozila sa nultom emisijom izduvnih gasova, navedeno je u saopštenju.

- Podsticanjem kupovine eko-vozila šaljemo jasnu poruku da je očuvanje životne sredine među našim prioritetima. Ministarstvo zaštite životne sredine će i u narednom periodu nastaviti da ulaže i subvencioniše nabavku ovih vozila, a novim budžetom za 2026. godinu opredelili smo iznos od 170 miliona dinara upravo za ovu namenu - dodala je Pavkov.