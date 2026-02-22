Slušaj vest

Na nekim benzinskim stanicama mogu se videti znakovi koji upozoravaju na zabranu korišćenja mobilnog telefona dok točite gorivo. Iako je teorijska opasnost od stvaranja varnice minimalna, postoji mogućnost da telefon sa dovoljno snažnom baterijom generiše varnicu. To, u kombinaciji sa isparavanjem goriva, može izazvati požar i ozbiljne povrede.

Stručnjaci iz američkog Instituta za naftnu opremu navode da nikada nisu zabeleženi incidenti izazvani mobilnim telefonima tokom točenja goriva. Ipak, pravila se i dalje poštuju jer i dalje postoji makar teorijski rizik. Upozorenja na benzinskim stanicama potiču iz vremena kada su mobilni telefoni imali znatno veće baterije, što je povećavalo mogućnost nastanka varnica.

Uprkos maloj verovatnoći da bi telefon mogao izazvati požar, naftne kompanije smatraju da nije pametno koristiti mobilni dok točite gorivo. Najbolje je ostaviti telefon u vozilu i fokusirati se na točenje kako biste izbegli ometanje i osigurali bezbednost.