Visoki troškovi života pogađaju sve veći broj ljudi, pa se gotovo svakodnevno traže novi načini za uštedu. Neki pokušavaju smanjiti troškove hrane tako što prestaju da naručuju gotove obroke ili domišljato prate popuste. Međutim, štednja se ne odnosi samo na hranu, sve više vozača pokušava izvući maksimum iz svake kapi goriva.

Problem nastaje zbog jedne česte greške prilikom točenja goriva, koja može dovesti do ozbiljnih oštećenja vozila i troškova popravke koji se mere u hiljadama evra. Stručnjak za dizel motore upozorio je vozače da nastavak točenja goriva nakon prvog "klika" pištolja na pumpi može izazvati ozbiljnu štetu na vozilu i prouzrokovati visoke troškove popravke.

Aldis Ozols, direktor i osnivač kompanije A1 Diesel, objašnjava da savremeni dizel motori imaju složene sisteme goriva sa izuzetno preciznim tolerancijama koje se mogu narušiti ako vozači ignorišu automatsko isključivanje pumpe i nastave da toče gorivo.

Foto: Vasilii Binzari / Panthermedia / Profimedia

Greška prilikom točenja goriva

- Dizel rezervoari imaju ugrađen sistem za povrat isparenja koji mora imati prostor za vazduh da bi ispravno funkcionisao. Kada nastavite da točite nakon prvog klika, prepunjavate taj sistem, što može oštetiti ugljeni filter (charcoal canister) i izazvati probleme sa pritiskom goriva - objašnjava Ozols.

On ističe da su noviji automobili najugroženiji, jer poseduju sofisticirane sisteme kontrole emisije koji mogu otkazati ako gorivo prodre u osetljive komponente. Njegovo upozorenje poklapa se sa podacima automobilske industrije, koji pokazuju da sve više vozača pokušava maksimalno iskoristiti svaki rezervoar zbog visokih cena dizela, prenosi Mirror.

Automatski mehanizam za zaustavljanje na pumpama osmišljen je tako da prestane sa točenjem kada rezervoar dostigne bezbedan nivo, u skladu sa bezbednosnim protokolima koje propisuje Process Safety Leadership Group.

- Prvi klik nije samo preporuka, to je bezbednosna funkcija. Savremeni dizel motori koriste visokopritisne common rail sisteme koji rade pod pritiskom i do 2.500 bara, a ti sistemi zahtevaju čiste i nekontaminirane komponente goriva - naglašava Ozols.

parkirani automobili Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Ignorisanje preporuke može biti skupo

Vozači koji oštete sistem goriva mogu se suočiti sa velikim troškovima popravke. Zamena oštećenog ugljenog filtera može koštati između 200 i 400 funti (od oko 230 do 450 evra), dok popravke brizgaljki ili visokopritisne pumpe mogu dostići i više od 3.000 funti (oko 3.400 evra).

- Dizel gorivo se širi za oko 0,7% na svakih 10°C povećanja temperature. Ako prepunite rezervoar u hladno jutro, gorivo će se kasnije proširiti kada se zagreje i može prodreti u osetljive delove sistema - upozorava stručnjak.

Vozači koji redovno previše pune rezervoar često prijavljuju upaljene lampice motora, smanjenu ekonomičnost goriva, a u najgorim slučajevima i potpuni kvar sistema za emisiju gasova. Britanske bezbednosne organizacije naglašavaju da je važno pridržavati se fabrički određenog kapaciteta rezervoara. Istraživanja pokazuju da ignorisanje bezbednosnih granica dovodi do postepenog i kumulativnog oštećenja koje se vremenom pogoršava.

Shvatite to kao upozorenje

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

- Savremeni dizel motori imaju takozvane uskotolerantne komponente koje su precizno uklopljene. Ti sistemi savršeno funkcionišu kada se pravilno koriste, ali se brzo kvare ako se zloupotrebljavaju. Zato stanite na prvom kliku, vratite pištolj na mesto i odolite iskušenju da zaokružite iznos ili dodate još koju kap goriva. Neki misle da tako štede novac ili vreme, ali to kratkoročno razmišljanje vodi ka dugoročnim troškovima. Prvi klik je vaša zaštita od skupih popravki - upozorava Ozols.

Stručnjak savetuje vozače da obavezno provere priručnik svog vozila, jer su neki modeli posebno osetljivi na oštećenja izazvana prepunjavanjem.