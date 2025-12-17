Slušaj vest

Umesto klasičnog terminala, koriste se kripto-uređaji koje je gradska uprava besplatno podelila lokalnim trgovcima. Plaćanje se obavlja beskontaktno, direktno iz digitalnog novčanika na telefonu.

Za razliku od većine sveta, gde se bitkoin uglavnom posmatra kao investicija, u Luganu se on koristi i za svakodnevne kupovine. Oko 350 prodavnica i restorana prihvata kriptovalute, a njima se mogu platiti čak i pojedine gradske usluge, poput predškolskog obrazovanja. Ipak, švajcarski franak ostaje glavna valuta u upotrebi.

Trgovci koji prihvataju bitkoin navode da su im transakcioni troškovi niži nego kod kartičnog plaćanja, iako priznaju da je broj kupaca koji plaćaju kriptom i dalje mali. U gradskoj inicijativi "Plan B“, pokrenutoj 2022. godine u saradnji sa platformom Tether, cilj je da Lugano postane evropsko središte za bitkoin i da se građani edukuju o kriptovalutama.

Ipak, projekat ima i kritičare. Deo građana i ekonomista upozorava na veliku volatilnost bitkoina, reputacione rizike i nedostatak garancija kakve postoje kod klasičnih bankarskih depozita. Slični pokušaji u drugim zemljama, poput El Salvadora, nisu dali očekivane rezultate.

Uprkos skepticizmu, gradske vlasti tvrde da je kripto-strategija donela koristi – više od 100 kompanija iz kripto-sektora već je otvorilo kancelarije ili preselilo poslovanje u Lugano, čineći ovaj grad jednim od najambicioznijih evropskih eksperimenata sa digitalnim valutama.