NLB Organic jedan je od najdugovečnijih i najuticajnijih društveno odgovornih programa u Srbiji. Već četrnaest godina sistematski razvija organsku poljoprivredu, spajajući finansije, znanje i lokalne proizvođače u održiv model koji menja način na koji posmatramo hranu, tržište i prirodu. Tokom tog perioda, program je prerastao iz konkursa u nacionalnu inicijativu koja unapređuje proizvodne prakse, podstiče inovacije i povezuje finansijski sektor, nauku i agrar. Proizvođači su do sada na konkurs prijavili više od 850 projekata, a podržana su 54 koja su direktno doprinela rastu održive proizvodnje i povećanju broja organskih poljoprivrednika sa 1.000 na oko 7.000.

„Ova nagrada potvrđuje ono u šta verujemo od prvog dana – da je ulaganje u održivu poljoprivredu ulaganje u budućnost svih nas. Kada smo pokretali NLB Organic, organska proizvodnja bila je tek ideja malog broja entuzijasta. Danas vidimo snažan sektor, rast broja proizvođača i rezultate koji menjaju praksu na terenu. Ponosni smo što je NLB Organic postao razvojna platforma koja povezuje finansije, znanje i zajednicu. Zato nam je važno da nastavimo da podržavamo one koji biraju zahtevniji, ali održiviji put. Kao sistemska banka i višegodišnji lider u agro segmentu, ostaćemo pouzdan partner proizvođačima koji uvode inovacije, unapređuju procese i čuvaju resurse“, izjavio je Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke.

On je dodao da organska poljoprivreda raste zahvaljujući hrabrim ljudima koji odlučuju da rade drugačije:

„Ova nagrada pripada ljudima i zajednicama koji svojim radom pokazuju kako izgleda održiva budućnost – ona u kojoj proizvodimo odgovorno, hranimo se kvalitetnije i ostavljamo više generacijama koje dolaze. Naš zadatak je da ih podržimo.“