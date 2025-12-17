Slušaj vest

To znači da će već u februaru na račune nastavnika, lekara, policajaca i ostalih zaposlenih u državnoj službi, mesečno u proseku leći između 4.000 i 15.000 dinara više, zavisno od radnog mesta i sektora u kom rade.

Tako bi plata nastavnika u osnovnim i srednjim školama, sa povećanjem od pet odsto bila 112.442 dinara. Prosečna zarada medicinske sestre biće sa oko 91.000 dinara povećana na 95.576, a osnovna primanja lekara specijaliste biće nešto viša od 177.000 dinara.

Prema podacima Ministarstva odbrane, zarada profesionalnih vojnih lica trenutno iznosi od 111.739, koliko iznosi plata razvodnika, do 322.852 dinara, koliko primaju generali. Za njih će povećanje od 5,1 odsto značiti i veću zaradu za 5.698 dinara za razvodnika, do 16.465 dinara za generale.

Najviše prosvetarima

O povišicama za zaposlene u javnom sektoru nedavno je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, istakavši da zbog velike ekonomske štete nanete višemesečnim blokadama, koja se meri milijardama, nije bilo moguće veće povećanje od 5,1 procenat.

- Povećanje plata u javnom sektoru će biti 5,1 odsto - velika vest. Da smo imali veću stopu rasta, išlo bi i do sedam odsto. Velika je ekonomska šteta, teško je to izračunati, ali je svakako reč o milijardama evra. Novom povišicom će prosvetni radnici, s povećanjem od 11 odsto, plus pet u martu, plus pet u oktobru, 5,1 sada, kumulativno dobiti povećanje od 28,6 odsto. Zdravstveni osam plus pet, plus 5,1, to je 19,2 odsto kumulativno povećanje - rekao je Vučić.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković potvrdio je da će plata prosvetnim radnicima biti povećana za pet odsto od 1. januara 2026. godine, uz ostale povišice u javnom sektoru.

Podsetio je da su planirana i povećanja plata u prosveti i da je država iz svojih budžetskih sredstava pokrila tržišni rizik visokoškolskih ustanova, plaćajući 50 odsto školarine za samofinansirajuće studente.

- Uložili smo 12 milijardi dinara više u visokoškolsko obrazovanje i značajan broj sredstava u plate nastavnika na svim nivoima obrazovanja u godini u kojoj je bilo i te kako obustava rada u školama i na univerzitetima - rekao je Stanković.

KOLIKE ĆE BITI PLATE POSLE POVEĆANJA Zanimanje sadašnja plata plata u januaru 2026.

nastavnik 106.986 112.442

razredni starešina 119.878 125.991

lekar opšte prakse 134.565 141.427

medicinska sestra 90.939 95.576

doktor specijalista 168.520 177.114

policajac 89.910 94.495

službenik 124.564 130.916

razvodnik u vojsci 111.739 117.437

general 322.852 339.317

* iznosi su u dinarima

Ministar je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo ocenio da se Srbija, zahvaljujući Vladi, nalazi u dobroj ekonomskoj poziciji, te da je zbog toga bilo tri povećanja plata prosvetnim radnicima u ovoj godini, 11 odsto u februaru, pet u martu i pet u oktobru, a da će od januara 2026. godine plate prosvetnim radnicima, kao i celom javnom sektoru, biti povećane za 5,1 odsto.

On je dodao da ministarstvo prosvete nije nadležno za produžavanje ugovora nastavnika na određeno vreme, već direktori škola.

- Direktori bi trebalo u zavisnosti od radnog učinka nastavnika da odluče da li će nekom produžiti radni odnos. Sva ta priča o represiji koja se vodi nad kadrovima koji su učestvovali u političkim procesima koji se sa manje ili više dobrih razloga zovu "obojena revolucija" - nije zasnovana na socijalnim činjenicama - naveo je Vuk Stanković.

Rast minimalca

U Srbiji će od januara, pored plata u javnom sektoru, porasti i minimalna zarada.

Podsetimo, minimalna zarada u Srbiji vanredno je povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto, što znači da je sa 53.592 dinara (457 evra) povećana na 500 evra ili 58.630 dinara. Naredno povećanje minimalca od 10,1 odsto desiće se od 1. januara 2026. godine, kada će minimalna zarada u Srbiji iznositi 371 dinar po radnom satu, to jest 550 evra.