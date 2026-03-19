Referentni fjučersi porasli su i do 35 odsto u četvrtak.

Kompanija Qatar Energy potvrdila je da je postrojenje Ras Laffan pretrpelo veliku štetu nakon serije napada koji su izazvali ozbiljne požare. To postrojenje inače proizvodi oko petine globalne ponude, a iako su isporuke već ranije ovog meseca bile obustavljene zbog rata, najnoviji napadi prete da duže zadrže visoke cene gasa u Evropi i Aziji.

Gasna postrojenja Habshan u Abu Dabiju takođe su zatvorena nakon što su pogođena delovima oborenog projektila. Predsednik SAD Donald Trump poručio je u objavi na društvenim mrežama da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti ukoliko LNG postrojenja u Kataru ponovo budu napadnuta.

Detalji o razmerama štete i vremenskom okviru za popravke još nisu poznati. Iako većinu LNG-ja iz Bliskog istoka kupuju azijske zemlje, svako duže ometanje isporuka smanjilo bi globalnu ponudu, održavajući cene povišenim širom sveta.

Za Evropu, eskalacija je usledila u nezgodnom trenutku, jer region izlazi iz zime sa ispražnjenim skladištima. To znači da će tokom leta morati da kupi više LNG tereta kako bi ih dopunio, takmičeći se sa kupcima iz Azije za ograničene količine.

"LNG iz Katara mogao bi, u principu, da bude van funkcije mesecima, a u najgorem slučaju i godinama", rekao je Arne Lohmann Rasmussen, glavni analitičar u kompaniji Global Risk Management. "Za tržište gasa kriza se ne završava jednostavno završetkom rata i ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza."

Postrojenje Ras Laffan zatvoreno je ranije ovog meseca nakon napada iranskog drona, što predstavlja prvi prekid isporuka u tri decenije rada. Sada, nakon novih udara, kao odmazde za izraelski napad na ogromno gasno polje South Pars u sredu, širi kompleks pretrpeo je, kako Katar navodi, veliku štetu, čime je dodatno odložen povratak u normalno stanje.

Holandski fjučersi za naredni mesec, koji predstavljaju referentnu cenu gasa u Evropi, porasli su 30,76 odsto, na 71,47 evra po megavat-satu u 8.02 ujutru po vremenu u Amsterdamu.