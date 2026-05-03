Ifo institut u Minhenu ovih dana je zabeležio novo pogoršanje poslovne klime u Nemačkoj. Zabrinutost među građanima raste, a stanje u privredi sve je teže, upozorava nemački kancelar.

- Dogovorili smo rasterećenje građana od rastućih cena goriva. Mi ćemo za oko 17 centi po litru na dva meseca sniziti porez na energiju, to je porez na mineralna ulja kod dizela i benzina, rekao je kancelar Friedrich Merz.

Poslodavci ne daju pare

Uz to, vlada je pozvala poslodavce da radnicima isplate jednokratnu pomoć od 1.000 evra zbog visokih troškova goriva, ali mnogi poslodavci to ne žele da učine, piše HRT.

U međuvremenu, rast cena goriva preliva se na celu privredu – poskupljuje prevoz robe, a trgovci nove troškove ugrađuju u cene proizvoda, pa rastu i cene hrane i stanovanja.

Putovanja skuplja nego ikad

Građani sve više paze na potrošnju i prilagođavaju se novim uslovima.

- Oseća se, gledamo gde ćemo potrošiti novac. Sve je poskupelo i nadamo se da će biti bolje, rekao je prodavac automobila Robi iz Poinga.

Putovanja su, ističu građani, skuplja nego ikad.

- Trenutno je to velika katastrofa, cene su, na primer, do 17 časova malo povoljnije, a uveče moramo izdvojiti više novca. Putujem u Poljsku, majka ima 80. rođendan, putovanje je skuplje nego ikad, rekao je Jacek, šef restorana u Rosenheimu.

Mnogi pokušavaju da pronađu sopstvene načine štednje, pa neki, na primer, stalno drže pun rezervoar kao svojevrsnu zalihu.

Pad poslovne klime

Neizvesnost oko cena energije i globalnih kretanja odražava se i na poslovne odluke.

- U vreme velike neizvesnosti preduzeća su uzdržana kada je reč o investicijama, a to važi i za potrošače. Ako ne znaju šta će biti i da li će cene još rasti, oni čekaju i manje troše, a to je loše za ekonomski razvoj, upozorio je Klaus Wohlrabe iz Ifo instituta.

Indeks poslovne klime kratko je porastao u februaru, ali je potom ponovo počeo da pada. Istovremeno, država ulaže u električnu mrežu i infrastrukturu, a sve je popularniji i pogon na električnu energiju.

Globalna kriza i strah od inflacije

Glavni razlozi neizvesnosti i dalje su globalni sukobi i rast cena energije.

- Nije jasno kada će se završiti kriza oko Irana, rastu cene energije. To koči preduzeća i ne znaju šta će biti dalje. Drugi razlog je strah od inflacije. Zabrinuti su da će kamate ponovo porasti i da će potrošači manje trošiti, rekao je Wohlrabe.