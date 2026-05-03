Prvi avion kompanije Air Serbia na direktnoj liniji Beograd-Baku poelteo je danas u 13.40 časova, čime je zvanično uspostavljena nova avio-veza između Srbije i Azerbejdžana.

Svečanom događaju na aerodromu prisustvovali su ministri kulture, građevine i sporta Nikola Selaković, Aleksandra Sofronijević i Zoran Gajić, koji su zajedno sa predstavnicima "Er Serbije" simbolično presekli vrpcu i time obeležili početak operacija na ovoj ruti.

Letovi dva puta nedeljno

Nova linija predstavlja značajan korak u jačanju ekonomske, turističke i kulturne saradnje između dve zemlje, a letovi će se obavljati dva puta nedeljno.

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je mu je za zadovoljstvo što učetsvuje u ispisivanju istorije dve zemlje.

- Danas Azerbejdžan i Srbija ispisuju jednu novu stranicu u svojim odnosima koji su u ovoj deceniji doživeli pravi procvat i koji se razvijaju na svim poljima. Mi smo strateški partneri koji jedni druge podržavaju u međuanrodnoj političkoj areni u ključnim pitanjima od međunarodnog značaja. Moram da kažem da u tom delu svetu Srbija nema većeg i značajnijeg strateškog partnera i saveznika kada je u pitanju naša borba za naša prava, prava srpske države i prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji - rekao je Selaković.

Procvat ekonomske saradnje

Dodao je i da je ekonomska saradnja između Srbije i Azerbejdža naročito u poslednjih pet godina doživela pravi procvat.

- Našu ekonomsku trgovinsku razmenu smo povećali 16 puta i mogu slobodno da kažem da ovakav jedan korak, uspostavljanje prvi put u istoriji direktnih avio-letova između Bakua i Beogada, za sada dva puta nedeljno sredom i nedeljom, predstavlja izuzetno značajan korak imajući u vidu da su između dve zemlje već odavno uspostavljeni bezvizni režimi, što znači da građani Srbije mogu bez vize da putuju u Azrerbejdžan i da građani Azerbejdžana mogu bez viza da dolaze u Srbiju, a jedina smo destinacija za njih u ovom delu Evrope koja im nudi takvu pogodnost - istakao je Selaković.

On je izrazio očekivanje da će se u narednom periodu dodatno razviti



- Na prvom mestu iz razloga što će sada ljudima i privrednicima biti značajno lakše da ostavaruju direknu komunikaciju i da putuju značajno kraće. Do sada su veze između Beograda i Bakua bile opterećene noćnim letovima sa ukupnim trajanjem nekad i preko 10 sati. Sada je to manje, četiri sata direktnog leta. Baku će nam biti bliži nego Madrid i Lisabon, a ono što posebno želim da naglasim jeste da jedan ovakav let kao i sve što smo do sada uspeli da razvijemo sa Azerbejdžanom, da li na polju ekonomije, energetike ili na polju politike, sve je ovo rezultat vizionarske politike predsednika Vučića i predsednika Azerbejdžana Alijeva. I mogu da kažem sa punim pravom da, kao kopredsedavajući srpskog dela međuvladine Komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju, da su Beograd i Baku od danas bliži nego ikad - zaključio je ministar Selaković.

Er Srbija jedan od najboljih avio prevoznika u regionu

Ministarka građevinarstva, saobrasćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je istakla da je Srbija napravila još jedan korak da se poveže sa svetom.

- Uspostavljamo direktnu liniju sa prestonicom Azerbejdžana, sa Bakuom, i to nije još samo jedna tačka na mapi destinacija koje Er Srbija razvija. To je dokaz i našeg prijateljstva sa Azerbedjžanom koje se temelji na uzajamnom poverenju i poštovanju. Er Srbija za ovu godinu planira 10 novih destinacija, stalno pokazujući da se duboko pozicionirala kao jedan od najboljih nacionalnih avio prevoznika u regionu. Istovremeno sa tim i Aerodrom Nikola Tesla beleži konstantan rast tako da se "Er Srbija" i Beograd pozicioniraju najčvršće moguće kao najvažniji regionalni avio-centar - rekla je Sofronijević.

Prema njenim rečima ovaj let i druge destinacije koje će biti otvorene obeležava to što one daju nove mogućnosti i privredi i turizmu, ali pre svega našim građanima.

