Ko su danas naši najvažniji partneri i zašto se ta lista menja? Da li Srbija pravi strateški zaokret ili samo reaguje na pritiske velikih sila? I da li smo u toj trgovinskoj partiji - igrač ili pijun?

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović govorio je Vladimir Vasić, bankar.

Promena liste trgovinskih partnera i uloga EU i Kine

Lista ekonomskih partnera Srbije značajno se promenila u odnosu na poslednjih deset godina. Najizraženija promena je nestanak Rusije sa liste top sedam partnera i značajan uspon Kine, koja je sada na trećem mestu. Dok je 2013. godine Rusija bila najvažniji partner, pre svega zbog energenata, postavlja se pitanje da li to danas znači strateški zaokret Srbije.

- Svet se ubrzano menja, pa se i ova lista u poslednjih nekoliko godina značajno promenila. Ono što i dalje vidimo kao dominantno jeste Evropska unija. Ako se sve sabere, oko 60 odsto i uvozimo i izvozimo sa EU. Naše najveće investicije i dalje dolaze iz Evropske unije. Imamo suficit sa zemljama regiona, osim Hrvatske, što znači da više izvozimo nego što uvozimo, i to je dobra pozicija. Vidimo i uspon nekih zemalja, poput Poljske, koja je trenutno treća ekonomija u EU, sa tendencijom daljeg jačanja - kaže Vasić i dodaje:

- Kada je reč o Kini, ona agresivno plasira svoje proizvode, veoma je efikasna i ima diversifikovan energetski miks, uključujući obnovljive izvore energije, što doprinosi konkurentnijim cenama. Uz to ide i tehnologija, pa nije iznenađenje što se Kina pojavljuje kao važan spoljnotrgovinski partner. Sve više izvozimo u Kinu, jer je to ogromno tržište. Iako smo mala zemlja, izvoz od milijardu i po prema Kini ima veliki značaj za naš BDP, standard i poslovanje.

Vladimir Vasić

Regionalne promene, Mađarska i Turska u usponu

Od 2013. do 2026. godine, infrastruktura regiona i Evrope doprinela je većoj povezanosti Srbije sa Kinom, uz činjenicu da Kina poseduje veliki broj luka širom Evrope. Posebnu pažnju privlače i promene u regionu, pre svega rast Mađarske i Turske - Mađarska je porasla sa 4,5 na gotovo 7 odsto učešća, dok je Turska ušla u top pet partnera. Postavlja se pitanje da li je reč o političkim savezima ili o dubljoj ekonomskoj integraciji, Vasić komentariše:

- Dobro je što nam je Mađarska komšija, jer sa kim ćete bolje trgovati nego sa susedom. Jedina prepreka je jezik, ali to ne sprečava dobru saradnju. Kada je reč o Turskoj, postoje olakšice poput carinskih sporazuma i izbegavanja dvostrukog oporezivanja, što čini investicije turskih kompanija u Srbiji vrlo interesantnim - kaže Vasić i dodaje:

- Veoma je važno da postoji diverzifikacija. Mi ekonomisti, bankari i investitori volimo balans između različitih partnera. Prednost trgovine sa zemljama u okruženju i Evropskom unijom je blizina i niži transportni trošak, dok je mana saradnje sa Kinom upravo udaljenost.

Od Rusije do Kine: kako se menja spoljnotrgovinska struktura Srbije u poslednjoj deceniji

