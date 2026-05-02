Ponuda nekretnina za izdavanje u Crnoj Gori trenutno je solidna, ali je interesovanje zakupaca oslabilo. Visina kirija ostala je na nivou prošle godine, dok su prognoze za naredni period neizvesne, uz mogućnost i pada cena zakupa.

Ekonomista Jovo Rabrenović smatra da je sadašnja stagnacija privremena i da se u narednom periodu može očekivati rast cena u ovom sektoru između šest i 12 odsto.

Prema podacima Eurostata, zakupnine u državama Evropske unije porasle su tokom 2025. godine za 3,1 odsto, prenosi RTCG. U Crnoj Gori taj rast bio je čak šest puta veći, čime se svrstala među zemlje sa najbržim rastom kirija. Ipak, podaci Agencije za nekretnine pokazuju da se situacija promenila već u prvom kvartalu ove godine.

Ponuda stanova je povećana, dok je tražnja opala, što je, prema rečima Svetlane Brajović, posledica manjeg broja stranaca koji su ranije boravili u Crnoj Gori.

- Što se tiče rasta cena u 2026. godini, nije osetan porast. Cene su iste kao u 2025. Interesovanja je manje, stanova ima na ponudi - rekla je Brajović.

Statistika Eurostata odražava aktuelno stanje, a činjenica da je Crna Gora sa rastom od 18,5 odsto među najbrže rastućim, dok Hrvatska beleži preko 17 odsto, objašnjava se time što su obe mediteranske zemlje atraktivne za kratkoročni zakup.

- Veliki broj upravo stanovnika Evropske unije svoje neko mesto za polugodišnje, pa čak i godišnje provođenje čitavog života vide upravo u ovom našem mediteranskom regionu, što nama u suštini daje najveću i šansu - kazao je ekonomista Rabrenović.

Rabrenović naglašava i da Crnoj Gori u prilog ide to što se, prema prognozama, očekuje da bude naredna članica Evropske unije.

To, kako ističe, znači da će tržište postati privlačnije za građane Evrope, što će uticati na rast cena, kako pri prodaji, tako i pri izdavanju nekretnina.

- Ali ono što je realno očekivati je da će doći do blagog rasta od šest do 12 odsto, zavisno od delova Crne Gore. Za Podgoricu možemo reći da će taj rast biti od osam do 12 odsto kada je u pitanju zakup i nekretnina - kazao je Rabrenović.

Kirije su ostale na prošlogodišnjem nivou i trenutno se kreću u rasponu od 300 do 1.000 evra, navodi Brajović.

- Uglavnom, garsonjere su od 300 do 400 evra, jednoosobni stanovi od 400 pa do 800, dvosobni od 800 do 1. 000, trosobni oko 1. 000 evra - rekla je Brajović.

Brajović ističe da je nezahvalno prognozirati buduće kretanje potražnje, ali ocenjuje da postoji realna mogućnost pada cena zakupa.

- S obzirom da će vlasnici videti da nema stranaca, korigovaće te cene, što bi bilo i normalno za naše uslove, za naš standard - rekla je Brajović.

Rabrenović zaključuje da se u narednom periodu mogu očekivati dinamične promene na tržištu nekretnina, posebno zbog usklađivanja sa evropskim pravilima. Kako navodi, dodatni troškovi poput poreza i overe ugovora kod notara verovatno će biti prebačeni na podstanare.