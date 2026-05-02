Peking je već od decembra 2024. primenjivao bescarinski režim za 33 najmanje razvijene afričke države, a sada ga širi na gotovo celi kontinent.

Kineske vlasti taj potez predstavljaju kao jednostrani korak kojim Africi nude nultu carinsku stopu, dok analitičari upozoravaju da carine nisu glavna prepreka afričkom izvozu.

Lauren Džonston, viši istraživač pri AustChina institutu, ocenila je da se Kina ovim potezom predstavlja kao liberalniji trgovinski partner i politički kontrast SAD. Dodala je da bi veći izvoz afričkih poljoprivrednih proizvoda mogao "da pomogne rastu prihoda u ruralnim područjima, unapredi produktivnost sela i na kraju smanji glad i siromaštvo".

Veliki deficit na strani afričkih zemalja

Ipak, trgovina između Kine i Afrike obeležena je sve većom neravnotežom u korist Pekinga. Prošle godine afrički trgovinski deficit s Kinom porastao je za 65 odsto i dostigao oko 102 milijarde dolara, prenosi Kliks.

Afrički izvoz u Kinu i dalje se uglavnom zasniva na mineralima i sirovinama, poput sirove nafte i metalnih ruda, dok su među glavnim kineskim partnerima u Africi Angola, Demokratska Republika Kongo i Južna Afrika.

Džervin Naidu iz Oxford Economics Africa upozorio je da mnoge afričke ekonomije i dalje imaju ograničene industrijske kapacitete, slabu logistiku i veliku zavisnost od izvoza sirovina, što samo smanjenje carina ne može rešiti.

Slično smatra i Alfred Šipke iz East Asian instituta u Singapuru, koji kaže da će kratkoročni efekti verovatno biti skromni i koncentrisani u zemljama koje već imaju izvozni kapacitet.

Politička poruka za Esvatini

Političku dimenziju ima i izuzimanje Esvatinija, jedine afričke države obuhvaćene ovom odlukom koja održava diplomatske veze s Tajvanom. Analitičari smatraju da je reč pre svega o političkoj poruci Pekinga, uz ograničen ekonomski efekat.