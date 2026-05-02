Letnja sezona se približava, a tako i period za odmor koji će mnogi građani Srbije iskoristiti za putovanja. Među najtraženijim destinacijama i ove godine je Grčka, ali svi koji planiraju da tamo putuju automobilom trebalo bi da se upoznaju sa važećim saobraćajnim propisima.

Osim uobičajenih prekršaja, poput nevezivanja sigurnosnog pojasa ili prekoračenja brzine, postoje i manje poznata pravila čije kršenje može skupo da vas košta. Mnogi vozači nisu upoznati sa njima, pa ih kazne često iznenade. Izdvajamo tri prekršaja iz grčkog Zakona o bezbednosti saobraćaja koji mogu pokvariti odmor i značajno opteretiti budžet, parkiranje, pušenje u vozilu i način preticanja, a za jedan od njih predviđene su čak i zatvorske kazne.

Parkiranje na šahtu može skupo da košta

Pronalaženje parking mesta često predstavlja veliki izazov, naročito u većim gradovima i turističkim mestima tokom sezone. Zbog toga vozači neretko koriste svaki slobodan prostor, čak i onaj koji nije predviđen za parkiranje. Jedna od čestih grešaka je parkiranje preko šahta, što u Grčkoj može imati ozbiljne posledice.

Šahtovi moraju u svakom trenutku biti dostupni službama vodovoda, kanalizacije i hitnim ekipama, a parkirano vozilo može značajno usporiti njihovu intervenciju. Dodatni problem javlja se tokom obilnih padavina, kada vozilo parkirano preko slivnika može sprečiti oticanje vode i izazvati njeno zadržavanje na ulicama, pa čak i poplave. Takođe postoji rizik od oštećenja, jer mnogi poklopci šahtova nisu predviđeni da izdrže težinu savremenih automobila. Ako se proceni da je vozač ometao rad nadležnih službi ili izazvao štetu, slučaj može prerasti u krivičnu odgovornost, a u pojedinim situacijama predviđena je i kazna zatvora do šest meseci.

Kazna i do 1.500 evra

Pušenje u automobilu mnogima deluje bezazleno, ali u Grčkoj zakon posebno štiti maloletnike. Ukoliko se u vozilu nalazi dete mlađe od 12 godina, svaka osoba koja zapali cigaretu može biti kažnjena sa 1.500 evra. Ova kazna odnosi se na sve putnike, ne samo na vozača.

U slučaju da je reč o vozilu javnog prevoza, kazna može dostići čak 3.000 evra. Važno je naglasiti da zabrana ne važi samo za klasične cigarete, već i za elektronske cigarete i druge zamene za duvan.

Opušak kroz prozor? Ostajete bez dozvole

Vozači koji bacaju opuške ili druge predmete kroz prozor mogu ostati bez vozačke dozvole na licu mesta u trajanju od 60 dana, uz novčanu kaznu od 150 evra. Ukoliko se to dogodi u području sa povećanim rizikom od požara, naročito tokom letnjih meseci, kazna se povećava na 500 evra.

Preticanje nije izgovor za prekoračenje brzine

Mnogi vozači veruju da je tokom preticanja dozvoljeno kratkotrajno prekoračiti ograničenje brzine kako bi se manevar brže i bezbednije završio. Međutim, u Grčkoj takva praksa nije dozvoljena. Vozač mora poštovati ograničenje i tokom preticanja, pa će svako prekoračenje - čak i minimalno - biti evidentirano kao prekršaj.

Kazne za prekoračenje brzine kreću se od 150 do 700 evra, a za ponovljene prekršaje mogu dostići i 2.000 evra, uz oduzimanje vozačke dozvole na godinu dana.

Preticanje preko pune linije - kazna 700 evra

Ukoliko vozač pretiče preko pune ili dvostruke pune linije, kazna iznosi 700 evra, a vozačka dozvola se oduzima na 30 dana, bez obzira na brzinu kretanja.

Zato, ako ovog proleća planirate putovanje u Grčku automobilom, važno je da se unapred informišete o pravilima. Ono što se kod nas često smatra sitnicom, tamo može postati ozbiljan i skup prekršaj.