Koliko puta vam se dogodilo da u žurbi parkirate automobil ne razmišljajući da li ste nekoga zagradili ili ne. Osim što ćete razljutiti košiju treba voditi računa i u kom smeru ste parkirali auto. Parkiranje u suprotnom smeru (levi ivičnjak u dvosmernoj ulici) prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) u Srbiji generalno nije dozvoljeno.

Kazne

Parkiranje vozila u suprotnom smeru od smera kretanja saobraćaja u toj traci smatra se nepropisnim parkiranjem. Za ovaj prekršaj je propisana novčana kazna od 5.000 dinara. Ali, to nije sve. Ukoliko je vozilo ometalo saobraćaj ili je parkirano na mestu gde je to izričito zabranjeno, komunalna milicija ili saobraćajna policija mogu izdati nalog za uklanjanje vozila, a kad vam "pauk" odnese vozilo to značajno uvećava troškove.

Parkiranje "kontra smeru" je opasno jer prilikom isparkiravanja morate preći u suprotnu traku kako biste se uključili u saobraćaj, čime se ugrožava bezbednost. Takođe, zadnji deo automobila (koji ima reflektujuće površine) okrenut je ka nadolazećem saobraćaju, što smanjuje vidljivost vozila noću. Osim propisa preporuka je da se uvek pratiti postavljena saobraćajna signalizacija

Kako se pravilno parkirati:

Dvosmerna ulica: Vozilo se parkira uz desnu ivicu kolovoza. Parkiranje sa leve strane, gde je vozilo okrenuto prema smeru dolazećih automobila, smatra se prekršajem.

Jednosmerna ulica: Na putevima sa jednosmernim saobraćajem, dozvoljeno je parkiranje uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

Izuzetak za isključivanje: Ovo pravilo se često krši od strane dostavnih vozila (kurira) radi brže isporuke, ali to ne znači da je legalno, a takvo ponašanje može dovesti do kazne.

Da biste bili sigurni i izbegli kazne uvek koristite desnu stranu ulice u dvosmernom saobraćaju.