Kako se navodi u predlogu koje je upućeno Gradskom veću na usvajanje, Parking servis od 2023. godine prilikom rekonstrukcije i izgradnje novih parkirališta (Bulevar oslobođenja, Filipa Filipovića, Braće Dronjak, Stevana Hristića...) izgrađuje i priključke za punjače električnih automobila. Tokom ove godine planira se postavljanje punjača na nekoliko lokacija.

Elektronska parking karta 5.000 dinara

- Cena parkiranja za putnički automobil i teretno vozilo najveće dozvoljene mase do 2,5 t, na svakom parking mestu na kojem je instaliran električni punjač za punjenje vozila na električni pogon, u trajanju od 24 časa – elektronska posebna parking karta, iznosi 5.000 dinara - dodaje se u predlogu koji prenosi 021rs.

Naplata parkinga 24 sata 365 dana u godini

Za razliku od drugih parking mesta u Novom Sadu, parkiranje na mestu na kom ima električnih punjača naplaćivaće se tokom celog dana i tokom svih 365 dana u godini.

- Maksimalna potrošnja električne energije na predviđenim punjačima od 11 kW iznosi 264,00 dinara po satu. Ostatak do predviđene cene od 500 dinara predstavlja trošak parkiranja, amortizaciju elektropunjača i pokrivanje troškova održavanja - objašnjeno je u predlogu.

Prilikom kalkulacije cene parkiranja putničkog automobila i teretnog vozila najveće dozvoljene mase do 2,5 t, na svakom parking mestu na kojem je instaliran električni punjač za punjenje vozila na električni pogon u trajanju od 24 časa - elektronska posebna parking karta, pošlo se od činjenice da se pri potpuno praznoj bateriji vozilo na predviđenim punjačima napuni za maksimalno 10 sati, što predstavlja cenu posebne dnevne parking karte od 5.000 dinara, dodato je u obrazloženju.