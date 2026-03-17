Švajcarska narodna banka je poverila timu Emphase iz francuskog govornog područja Švajcarske da razvije grafičko rešenje za desetu seriju švajcarskih novčanica.

U njihovom dizajnu različite biljke krase novčanice sa jedne strane, dok su na drugoj prikazani motivi iz arhitekture, kulture, saobraćaja, i pejzaži.

Konačan izgled novčanica ipak može da se razlikuje od konkursnog rešenja. O završnom dizajnu odlučiće Savet banke SNB-a.

Ne očekuje se da nove novčanice budu puštene u opticaj pre 2030. godine.

Na konkursu je prvobitno učestvovalo više od 300 dizajnera koji rade u Švajcarskoj. SNB je izabrala dvanaest koncepata, koji su ocenjivani u nekoliko faza. Pored stručnog savetodavnog odbora, u javnom glasanju tokom leta 2025. učestvovalo je i više od 100.000 ljudi.

Svih dvanaest predatih dizajna biće izloženo u Forumu Švajcarske narodne banke u Cirihu od 5. do 15. marta.

