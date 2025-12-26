Bugarin doneo u banku na hiljade evra, novčanice izgorele čim ih je stavio na šalter: Radnik nije primetio miris naftalina, mnogi klijenti ostali bez novca
U poslovnici banke u Gornjoj Orjahovici u Bugarskoj izbio je požar nakon što su se zapalile novčanice koje su bile natopljene naftalinskim kuglicama.
Incident se dogodio kada je stariji muškarac došao u banku kako bi položio ušteđevinu od oko 4.000 leva (približno 2.050 evra), sa planom da se sredstva nakon Nove godine automatski konvertuju u evre, preneli su lokalni mediji.
Kako je došlo do požara
Kasnijom proverom utvrđeno je da je novac čuvan u ormaru zajedno sa garderobom tretiranom naftalinskim kuglicama. Zbog toga su novčanice bile prekrivene kristalima naftalina, supstance koja je vrlo otrovna i lako zapaljiva kada se zagreje.
Kada je novac ubačen u mašinu za brojanje, čestice naftalina su se raspršile u vazduh i dospele u sistem klimatizacije. Iskra koja je stigla do blagajne izazvala je tinjanje novca, što zaposleni u tom trenutku nisu primetili.
Materijalna šteta, bez povređenih
Nakon što se pojavio dim i blagajna je otvorena, dolaskom kiseonika tinjanje je preraslo u otvoreni plamen. U požaru je uništeno oko jedne šestine gotovine koja se nalazila u blagajni, u kojoj je ukupno bilo gotovo 200.000 leva (oko 102.000 evra).
Zvanične informacije potvrđuju da nijedan zaposleni nije povređen, a požar je ubrzo stavljen pod kontrolu.
Biznis Kurir/Blic Biznis