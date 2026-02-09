Slušaj vest

Zavod za javno zdravlje Požeško-slavonske županije pokrenuo je konkurs pod nazivom "Prestani sa pušenjem, dobij novac!", sa ciljem da podstakne građane da prestanu sa pušenjem i usvoje zdraviji način života. Pobednik konkursa osvojiće poklon bon u vrednosti od 400 evra.

Prijave su otvorene od ponedeljka, 9. februara, do 18. februara, a pored glavne nagrade, biće dodeljeno još devet vaučera u vrednosti od po 100 evra.

Konkurs je otvoren za sve punoletne pušače sa prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji koji su spremni da pokušaju da prestanu sa pušenjem i da se uzdrže od duvana i nikotina 30 dana. Period apstinencije počinje prvog dana Velikog posta, 18. februara, i traje do 19. marta ove godine.

A koji su uslovi za učestvovanje?

Uslov za učešće je da je kandidat svakodnevni pušač duvana i/ili konzument duvanskih i nikotinskih proizvoda, sa navikom koja traje najmanje godinu dana. Prijavu popunjava lično kandidat, uz obavezu da nominuje jednu osobu iz porodičnog kruga koja će biti svedok prestanka pušenja.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Pobednici će biti izabrani javnim izvlačenjem među svim registrovanim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i uspešno apstiniraju mesec dana. Javno izvlačenje i dodela nagrada planirani su za 19. mart.

Prema dostupnim podacima, skoro 38 odsto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, dok je 44 odsto studenata konzumiralo elektronske cigarete, zbog čega je Hrvatska svrstana među zemlje sa najgorim rezultatima u Evropskoj uniji.

Posebno zabrinjava činjenica da udeo pušača u starosnoj grupi od 25 do 34 godine prelazi 40 odsto.