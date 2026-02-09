Prestani s pušenjem i zaradi 400 evra! Pokrenut neobičan konkurs, a pravo učešće imaju svi punoletni građani sa problemom zavisnosti: Ipak, ima JEDNA CAKA!
Zavod za javno zdravlje Požeško-slavonske županije pokrenuo je konkurs pod nazivom "Prestani sa pušenjem, dobij novac!", sa ciljem da podstakne građane da prestanu sa pušenjem i usvoje zdraviji način života. Pobednik konkursa osvojiće poklon bon u vrednosti od 400 evra.
Prijave su otvorene od ponedeljka, 9. februara, do 18. februara, a pored glavne nagrade, biće dodeljeno još devet vaučera u vrednosti od po 100 evra.
Konkurs je otvoren za sve punoletne pušače sa prebivalištem u Požeško-slavonskoj županiji koji su spremni da pokušaju da prestanu sa pušenjem i da se uzdrže od duvana i nikotina 30 dana. Period apstinencije počinje prvog dana Velikog posta, 18. februara, i traje do 19. marta ove godine.
A koji su uslovi za učestvovanje?
Uslov za učešće je da je kandidat svakodnevni pušač duvana i/ili konzument duvanskih i nikotinskih proizvoda, sa navikom koja traje najmanje godinu dana. Prijavu popunjava lično kandidat, uz obavezu da nominuje jednu osobu iz porodičnog kruga koja će biti svedok prestanka pušenja.
Pobednici će biti izabrani javnim izvlačenjem među svim registrovanim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i uspešno apstiniraju mesec dana. Javno izvlačenje i dodela nagrada planirani su za 19. mart.
Prema dostupnim podacima, skoro 38 odsto odraslih u Hrvatskoj puši cigarete, dok je 44 odsto studenata konzumiralo elektronske cigarete, zbog čega je Hrvatska svrstana među zemlje sa najgorim rezultatima u Evropskoj uniji.
Posebno zabrinjava činjenica da udeo pušača u starosnoj grupi od 25 do 34 godine prelazi 40 odsto.
