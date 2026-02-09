Slušaj vest

U periodu kada su ekonomska neizvesnost, rast PDV-a i poskupljenja u svim oblastima naveli mnoge Rumune da odlože investicije u nekretnine, jedan vlasnik iz okruga Gorž kao da ide protiv tržišnih trendova.

U selu Muskulešti oglašena je prodaja kuće sa zemljištem za sumu od 7.000 evra. Nekretnina obuhvata plac od približno 322 kvadratna metra i kuću izgrađenu 1970. godine, koja se sastoji od tri sobe. Objekat poseduje grejanje na kotao i priključen je na osnovne komunalne usluge: električnu energiju, tekuću vodu i kanalizaciju.

Prema oglasu, imanje se prodaje putem javne licitacije, a početna vrednost je znatno ispod tržišnog proseka i iznosi oko 189 evra po kvadratnom metru.

Tržište nekretnina pod pritiskom

Stručnjaci upozoravaju da su cene stanova u Rumuniji precenjene za najmanje 30% i da bi, u normalnim okolnostima, trebalo da usledi korekcija. Usled povećanja poreza i ekonomske neizvesnosti, interesovanje za kupovinu nekretnina vidno je opalo.

Zapravo, 2025. je bila najlošija godina u poslednjih devet godina kada je reč o prodaji stambenih jedinica, navodi se u analizi jedne konsultantske kompanije iz ove oblasti.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteNekretnine114 KVADRATA OVE KUĆE NAMEŠTENE, GAZDA MENJA I ZA BOLJI AUTO?! Voda gradska, struja trofazna, 30 ari placa, 2 hektara zemlje, bagrem-šuma i 100 voćki, evo i gde
kuća vikendica 2.jpg
NekretnineCELO IMANJE PRODAJE ZA 8.700 €! Miroslav iskreno oglasio sve: Više je za rušenje, nego za obnovu! Ljudi ne veruju šta vide FOTO
0817-shutter.jpg
NekretnineProdaje se imanje u šumadijskom selu: Cena 4.000 evra, može i na četiri mesečne rate, ali ima caka
collage (1).jpg
NekretnineVlastimir prodaje kuću i voćnjak za 35.000 evra: Nekretnina bez ikakvih dugovanja, idealna za mirno okruženje ali blizu grada
kuća na prodaju