Slušaj vest

Na društvenim mrežama često se pojave oglasi za prodaju nekretnina. U ponudi ima svega i svačega, i za svačiji džep. Međutim, jedan oglas nam je posebno privukao pažnju zato što za razliku od većine prodavaca, ovaj vlasnik prodaje njive, šume, voćanjak u jednom šumadijskom selu.

- Prodajem imanje tačnije poljoprivredno zemljište, šumu,drva za seču (oko 20 m mešanih drva kvalitetnih pretežno grab). Povrđina imanja je 90 ari odnosno sedam parcela koje su jedna uz drugu, pa zajednički čine kompleks odnosno celinu - napisao je vlasnik.

Imanje se nalazi u selu Borci Rača Kragujevačka u Šumadiji i kao stovreno je za ljubitelje prirode.

- Teren oko 30 odsto ravan i tu može da se gradi nešto -građevinsko zemljište van zone po katastru i papirima. Ostatak imanja odnosno oko 70 odsto je brdovito i tu je šuma, šumsko zemljište, drva za seču, rastinje - mlad bagrem, kruške, šljive, divlji orah, topole, nema šta nema - poručuje vlasnik.

1/4 Vidi galeriju Prodaje se imanje u šumadisjkom selu Borci za 4.000 evra Foto: Jeftine nekretnine Srbije

Put do imanja nije sređen, odnosno nema asfalt.

- Put je zemljani oko 300 metara od glavnoga seoskog puta, oko 400 metara od asvalta, širina puta je oko dva metra, a do prve kuže i komšiluka ima 400 metara. Građevine nikakve na imanju nema struje, a najbliža voda je oko 200 metara od imanja. Idealno za pčelare, kampere, ljubitelje netaknute prirode. Vlasnik je uknjižen 1/1, papiri čisti, a cena fiksna i bez pogađanja - poručio je vlasnik imanja.

Iako je cena fiksa, imanje može da se kupi na rate, ali u tom slučaju je skuplje.

- Cena je fiksa 4.000 evra za keš, cena na rate je 4x1100 evra mesečno. Ugovor se potpisuje kod notara, a prenos vlasništva kad se isplati poslednja rata - detaljno je opisao vlasnik imanja u oglasu.

Pa ko voli neka izvoli.