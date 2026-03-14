Ministar poljoprivrede prof. dr Dragan Glamočić prilikom posete opštini Sevojno, nakon sastanka sa predsednicom opštine Mirjanom Đurić, obišao je radove na uređenju korita reke Đetinje u Sevojničkom polju.

Ovo polje sa desetinama hektara zemlje nekoliko puta je do sada plavljeno tokom obimnih padavina. Pre nekoliko dana krenuli su radovi na čišćenju korita i podizanju nasipa.

- Zajedno sa JVP „Srbijavode“ obezbedili smo sredstva i biće podignut nasip u dužiniod 250 metara, biće očišćeno i korito reke, tako da tih problema neće više biti - rekao je ministar i dodao da će svi radovi biti završeni najkasnije za mesec i po dana.

Opština Sevojno, iako je mala, ima oko 600 poljoprivrednih gazdistava koji rade oko 1.000 hekatara zemlje, dominantan je razvoj stočarstva, ima i plasteničke proizvodnje i proizvodnju maline.

On je najavio i nove podsticaje za jesen, kada će moći da se konkuriše za razvoj plasteničke proizvodnje uz subevencije od 50 do 65 procenata.

- Raspisali smo i javni poziv za veoma povoljne kredite sa kamatnim stopama od 0 do 3 procenta. Nula posto kamate predviđeno je za nabavku mineralnih đubriva, dok je 1 odsto kamata za mlade do 40 godina i žene koje su nosioci poljoprivrednog gazdinstva. Takođe, po prvi put počela je isplata subvencija odnosno podsticaja po hektaru dok traje javni poziv, koji je raspisan pre deset dana, pare ležu ljudima na račune. Isplatili smo već više od 12 milijardi dinara. To je ono što država radi za našu poljoprivredu da doprinese da u ovim teškim vremenima i kada se dešavaju ratovi u svetu da sačuvamo našu poljoprivredu i da sačuvamo ljude na selu - rekao je Glamočić prilikom posete domaćinstvu Radovana Bugarinovića.

Radovan Bugarinović, koji se bavi ovčarstvom i voćarstvom, rekao je da podsticaji i redovne isplate itekako znače, kao da su napravljeni značajni pomaci u odnosu na neko prethodno vreme.