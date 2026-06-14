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Privreda Grada Kragujevca je u prva četiri meseca ove godine realizovala izvoz vredan oko milijardu evra, što je porast od oko 161%, kao i spojnotrgovinski suficit od oko 373 miliona, saopštila je Regionalna privredna komora Šumadijskog i Pomoravskog okruga.

Privreda Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga ostvarila je tokom prva četiri meseca ove godine ukupnu spoljnotrgovinsku razmenu vrednu oko 2,32 milijarde evra, pokazuju najnoviji podaci Regionalne privredne komore.

Najznačajniji doprinos ovom rezultatu dao je Kragujevac, čija je privreda u posmatranom periodu izvezla robu u vrednosti većoj od milijardu evra. Ukupan izvoz dostigao je oko 1,013 milijarde evra, što predstavlja rast od čak 161,1 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, ostvaren je i spoljnotrgovinski suficit od približno 373 miliona evra.

Direktor Regionalne privredne komore Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić, ocenio je da su rekordni rezultati pre svega posledica povećanog obima proizvodnje u fabrici automobila u Kragujevcu. Kako je naveo, uvođenje vikend smene dodatno je povećalo iskorišćenost proizvodnih kapaciteta i doprinelo rastu izvoza.

Među najzastupljenijim izvoznim proizvodima našli su se putnički automobili i auto-delovi, kablovi, plastične cevi, kao i šinska vozila sa pratećom opremom i komponentama.

Kada je reč o izvoznim tržištima, kompanije iz Šumadije i Pomoravlja najviše robe plasirale su u Italiju, Nemačku, Slovačku i Češku. Sa druge strane, najveći deo uvoza stizao je iz Kine, Italije, Nemačke i Mađarske.

Ostvareni rezultati potvrđuju da Kragujevac i dalje predstavlja jedan od najvažnijih industrijskih i izvoznih centara Srbije, sa značajnim uticajem na ukupne privredne pokazatelje regiona.