Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji kanalizacione mreže, projektu koji predstavlja veliki ekološki zamajac za sever Srbije, za opštinu Temerin.

Pavkov je navela da je ova opština imala 17 odsto izgrađene kanalizacione mreže, sa velikim brojem septičkih jama, a izgradnjom novih zelenih kilometara pokrivenost će biti znatno veća.

„Imali smo danas priliku da obiđemo radove na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Temerin, zajedno sa predsednikom opštine Mladenom Zecom. Pored šest kilometara koji su u izgradnji, trudićemo se da, u okviru drugog kredita CEB-a obezbedimo dodatnih 44 kilometara kanalizacione mreže, tako da će Temerin dobiti ukupno 50 kilometara i više od 3.000 priključaka u narednom periodu. Cilj Ministarstva je da pokrije ovu teritoriju sa 70 odsto kanalizacije mreže što predstavlja preduslov za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, rekla je Pavkov.

1/4 Vidi galeriju Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na opštini Temerin Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je istakla da, pored ovog projekta, Ministarstvo zaštite životne sredine nastavlja da ulaže u infrastrukturu koja direktno doprinosi zaštiti životne sredine, jer svaki novi kilometar kanalizacione mreže znači manje zagađenja, očuvanije vodotokove i bolje uslove života za građane