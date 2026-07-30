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U prvom polugodištu 2026. godine NIS grupa je, u skladu sa kompleksnim okolnostima poslovanja, nastavila sa realizacijom programa mera usmerenih na očuvanje finansijske discipline i optimizaciju troškova na svim nivoima.

Takođe, uz održavanje finansiranja strateški važnih projekata.

- Zahvaljujući takvom modelu, kao i povećanju cena nafte na svetskom tržištu i efektu „jeftinijih“ zaliha, NIS grupa je u prvom polugodištu tekuće godine ostvarila neto dobit od 9,8 milijardi dinara, dok pokazatelj EBITDA iznosi 35,1 milijardu dinara. Prosečna cena nafte tipa Brent u periodu januar-jun 2026. iznosila je 92,6 dolara za barel, dok je u istom periodu prošle godine bila 71,7 dolara - saopštila je Naftna industrija Srbija.

Fokus na snabdevanju tržišta

U saopštenju se dodaje i da je, u složenim uslovima poslovanja, koji su tokom izveštajnog period dodatno opterećeni dešavanjima na globalnom naftnom tržištu, NIS grupa zadržala fokus na urednom snabdevanju tržišta svim vrstama naftnih derivata i očuvanju socijalne stabilnosti zaposlenih.

NIS je nastavio i sa ulaganjima u kapitalne projekte pri čemu je obim investicija iznosio 11,8 milijardi dinara. Pozitivan operativni novčani tok je na nivou od 16,6 milijardi dinara, dok su obračunate obaveze po osnovu javnih prihoda NIS grupe u prvih šest meseci ove godine 101,4 milijarde dinara.

Kada je reč o operativnim rezultatima, proizvodnja nafte i gasa u prvih šest meseci iznosi 554,4 hiljade uslovnih tona. Obim prerade nafte i poluproizvoda je bio na nivou od 1,6 miliona tona nafte, dok ukupan obim prometa naftnih derivata u prvom polugodištu 2026. godine iznosi 1,4 miliona tona.

Društvena odgovornost

I u kompleksnim okolnostima, NIS je nastavio sa realizacijom društveno odgovornih programa i projekata od značaja za zajednicu i mlade. Raspisan je novi konkurs u okviru programa društvene odgovornosti "Zajednici zajedno" za finansiranje projekata u ključnim lokalnim zajednicama u kojima NIS posluje u iznosu od 144,5 miliona dinara.

Imajući u vidu uslove poslovanja, NIS će i u nastavku godine ostati posvećen čvrstoj finansijskoj disciplini, posebno imajući u vidu da su cene na tržištu nafte nestabilne i da je moguće da se grupa u narednom kvartalu suoči sa efektom skupljih zaliha nafte. U tom pravcu, NIS grupa će nastaviti sa sprovođenjem mera usmerenih na povećanje efikasnosti i racionalno upravljanje troškovima, uz akcenat na očuvanje održivosti poslovanja i stabilnosti tržišta.