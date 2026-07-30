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Stakleni vidikovac na Kablaru od danas je zvanično otvoren, a prema rečima predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić, biće i deo turističke ponude tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Nakon otvaranja vidikovca, Brnabić je istakla da je ovaj lokalitet uvršten u ponudu Ekspa i naglasila da ta manifestacija nije vezana samo za Beograd.

- Ekspo je čitava Srbija, a ne samo Beograd - poručila je ona.

Dodala je da će, na inicijativu ministra finansija Siniše Malog, biti organizovan i Ekspo karavan, kako bi se turistička ponuda predstavila širom zemlje.

Govoreći o značaju projekta, Brnabić je rekla da se u ovaj kraj Srbije ulaže prvi put posle šest decenija i ocenila da je završetak vidikovca zajednička pobeda svih koji su učestvovali u njegovoj realizaciji.

- Stvarno je neverovatno. Znate da ste nešto pokrenuli od ideje, projekata, planova, dozvola, finansiranja, upoznavanja sa ljudima, svih muka koje smo prošli. Evo, završili smo, i evo sad, kao što vidite, nema ptica koje će se zaletati u staklo, kao što smo slušali više od godinu dana. Nema slepih miševa koji će se zaletati u staklo. Nema nikakvih, nema nikakvih problema o kojima su oni pričali - rekla je ona novinarima.

1/6 Vidi galeriju Vidikovac na Kablaru Foto: Marko Karović

Podsetila je i na reči predsednika Aleksandra Vučića, koji je otvorio vidikovac, da na Kablaru nisu građeni ni hoteli ni kockarnice, već ono što je dogovoreno sa meštanima kako bi se prirodne lepote ovog kraja približile posetiocima.

Brnabić je potom ocenila da oni koji su se protivili projektu nikada nisu priznali da su pogrešili.

- Ali ono što moram da kažem je da mi ponovo nećemo čuti "izvinite". Nećemo čuti "izvinite što smo lagali". Nećemo čuti "izvinite što smo blokirali". Nećemo čuti "izvinite što je ovo uz ovu borbu trajalo tri godine" umesto da traje godinu dana. Dakle, dve godine su Kablarci izgubili. Izgubili su dve godine turizma, prihoda. Dve godine su izgubili da tu sertifikujemo domaćinstvo, da ljudi kad dođu mogu ovde da ostanu. Sve ono što će oživeti Kablare i što će zadržati ove porodice ovde, i što će svakako dovesti još ljudi u ovaj deo Srbije. I nikada nismo čuli "izvinite" - naglasila je.

Istakla je da je najvažnije što je projekat, uprkos osporavanjima, završen i zahvalila meštanima Kablara na podršci.

Na pitanje novinara da li bi ovaj projekat bio toliko osporavan da je pokrenut u vreme neke prethodne vlasti, Brnabić je odgovorila da takvih primera nije bilo.

- Niko nikakve projekte nije pokretao do 2012. godine, ruku na srce. Tako da nije ni bilo potrebe da neko nešto blokira. Tako da ne znam ali znam samo da je cilj tog usporavanja Srbije potpuno sumanut. I da je neverovatno i unikatno da vi imate ovde, da li opoziciju, ove blokadere iz bivše vlasti, ove blokadere sa fakulteta ili kvazi fakulteta, koji se ponose time da će nešto da zaustave ili da će nešto da blokiraju - rekla je Brnabić.

Foto: Marko Karović

Dodala je da joj je neshvatljivo da neko uspehom smatra blokiranje projekata koji mogu da doprinesu razvoju zemlje.

- Ja se nadam, na kraju krajeva, da će svaki novi projekat i svaka radost i veselje, pre svega meštana, lokalaca, pokazati da je to besmisleno i da će tih blokada i tih usporavanja biti manje, i da će onda Srbija samim tim ići brže. Neće Srbija stati. Samo se radi o tome da li ćemo nešto moći još brže, ili ćemo više truda i energije ulagati na teorije zavere i na laži, i na pobijanje tih laži, umesto da završimo nešto i radimo opet nešto drugo - poručila je.

Na kraju je istakla da joj je otvaranje vidikovca jedan od najlepših dana u političkoj karijeri, posebno zato što potiče iz tog kraja Srbije.

- Zaista smo se trudili da sačuvamo sve i da uklopimo to u prirodni ambijent. Ali deca, tek kad dođu ovde, mogu da vide koliko je Srbija lepa, tek kad dođu ovde, mogu da nauče zašto treba da čuvamo prirodu. Neće učiti o tome ni iz centra Beograda, ni iz centra Čačka, ni iz centra Novog Sada, ni Niša, ni Kragujevca - rekla je Brnabić i dodala da će upravo ovakva mesta pomoći najmlađima da razumeju koliko je važno očuvanje prirode.