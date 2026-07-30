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Kada je poželela da svoje zapušteno dvorište pretvori u prijatan kutak za odmor, Šarlot Nikols nije ni slutila da će joj upravo ChatGPT pomoći da napravi prvi korak. Nakon što je veštačkoj inteligenciji opisala kako želi da prostor izgleda, dobila je vizuelni predlog uređenja koji joj je poslužio kao inspiracija za ceo projekat.

Međutim, kada je zatražila ponudu od stručnjaka za uređenje dvorišta, dočekao ju je hladan tuš. Procena je iznosila čak 15.000 funti, što je bilo daleko iznad njenog budžeta. Umesto da odustane, odlučila je da sve uradi sama.

Uz pomoć ćerki i polovnih materijala napravila dvorište iz snova

Šarlot je u posao uključila i svoje dve ćerke, a cilj im je bio da sa što manje novca naprave prostor u kojem će porodica uživati tokom leta.

Veliki deo materijala pronašla je preko oglasa za polovnu robu, pa je tako uspela da nabavi cigle, betonske ploče i druge elemente po znatno nižim cenama.

Drvene palete iskoristile su na potpuno novi način. Rastavile su ih, obradile, ofarbale i njima sakrile rezervoar za ulje, vodeći računa da i dalje ostane dostupan kada je potrebno dopuniti ga.

U pomoć je priskočio i njen brat, koji je pomogao oko postavljanja teških betonskih ploča i zidanja ivica od cigle.

Svaki detalj uradile su same

Šarlot je sama napravila i žardinjeru, pažljivo rasporedila ploče kako bi formirala prostor za sedenje, a zatim ciglama odvojila deo namenjen travnjaku.

Najteži deo posla bilo je pripremanje terena. Najpre je poravnala zemlju, a zatim postavila novi travnjak. Na kraju je obojila ploče i cigle, dodala beli ukrasni šljunak i zasadila novo cveće i ukrasno bilje. Kako kaže, upravo su sitni detalji napravili ogromnu razliku i potpuno promenili izgled dvorišta.

Od 17.600 evra do svega 580 evra

Na kraju je za kompletno uređenje potrošila svega 580 evra, što znači da je uštedela čak 17.000 evra u odnosu na prvobitnu ponudu.

Ističe da nije želela da umanji vrednost rada profesionalaca, jer je svesna koliko danas koštaju materijal i radovi, ali je presrećna što su ona i njene ćerke uspele da projekat realizuju sopstvenim snagama.

Najveća nagrada, kaže, nije samo ušteđeni novac, već osećaj ponosa kada mogu da pogledaju dvorište i kažu: "Uspeli smo."

Transformacija oduševila društvene mreže

Video transformacije brzo je privukao pažnju korisnika TikToka, koji su je zatrpali komplimentima.

Mnogi su napisali da rezultat izgleda neverovatno i da nema potrebe trošiti desetine hiljada funti kada se uz malo mašte, truda i dobre organizacije može postići gotovo isti efekat.

Jedna žena je napisala da je i sama koristila ChatGPT prilikom planiranja uređenja svog dvorišta i da joj je pomogao da ostane u okviru budžeta od 500 funti.