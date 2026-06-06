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Živa ograda nije samo tehnika da ogradite dvorište, već deluje lepo, ako se održava, imate urednu baštu, a što je najvažnije, ona čuva vašu privatnost. U Srbiji su poslednjih godina posebno popularne lovor višnja, tuje i ligustrum, jer brzo rastu, lepo izgledaju i često su jednostavnije i lepše rešenje od metalne, betonske ili drvene ograde.

Aktuelne cene sadnje žive ograde u Srbiji zavise od vrste biljke, visine sadnica i gustine sadnje. Najjeftiniji izbor je ligustrum, čije sadnice koštaju oko 50 dinara po komadu, a za jedan metar ograde potrebno je 9 do 11 sadnica. To znači da samo sadni materijal za metar ograde može koštati od 450 do 600 dinara.

Lovor višnja je skuplja, ali i mnogo luksuznijeg izgleda. Sadnice se trenutno kreću od oko 300 do 650 dinara za manje biljke, dok formirani žbunovi koštaju i preko 2.000 dinara. Standardna preporuka je sadnja na razmak od 40 do 60 centimetara.

Tuje su i dalje među najtraženijim opcijama u Srbiji, posebno sorte Smaragd i Columna. Popularne su jer ostaju zelene tokom cele godine i dobro podnose mraz, sušu i gradsko zagađenje. Njihova cena najviše zavisi od visine sadnice - manje se mogu pronaći već od nekoliko stotina dinara, dok veće i formirane sadnice koštaju znatno više.

Kada se uračuna profesionalna sadnja, priprema zemlje, kopanje kanala i đubrivo, ukupna cena žive ograde u Srbiji najčešće izlazi između 1.500 i 6.000 dinara po dužnom metru, u zavisnosti od izbora biljke i veličine sadnica.

Kako se pravilno neguje živa ograda?

Bez obzira na vrstu, prve dve godine su najvažnije. Biljke tada razvijaju koren i potrebno im je redovno zalivanje, povremeno prihranjivanje, orezivanje radi gustine i zaštita od korova oko korena Najbolje vreme za sadnju je proleće ili jesen, mada se biljke iz saksija mogu saditi skoro cele godine.

Šta se trenutno najviše isplati?

Ako želite luksuzan izgled i privatnost, lovor višnja je najbolji izbor. Ako želite urednu zimzelenu ogradu sa manje održavanja - tuje su sigurna opcija. Ako vam je najvažnija cena, ligustrum daje najviše za najmanje novca.