Slušaj vest

Laminat je među najčešće biranim podnim oblogama zahvaljujući jednostavnom održavanju i otpornosti na svakodnevno korišćenje. Ipak, tokom vremena na njegovoj površini mogu da se pojave ogrebotine, tragovi obuće ili oštećenja izazvana pomeranjem nameštaja.

Srećom, manja oštećenja često mogu da se ublaže bez potrebe za skupim popravkama ili zamenom poda. Pre nego što počnete sa uklanjanjem ogrebotina, potrebno je temeljno usisati pod kako bi se uklonile prašina i sitne nečistoće. Nakon toga, oštećeno mesto nežno ispolirajte suvom krpom od mikrofibera. Kada su u pitanju površinske ogrebotine, ovaj postupak ponekad može biti dovoljan da one postanu znatno manje primetne.

Tamni tragovi koje na laminatu ostavljaju đonovi obuće ili pomeranje stolica i drugog nameštaja često se mogu ukloniti običnom belom školskom gumicom. Važno je koristiti isključivo belu gumicu kako ne bi ostavila obojene tragove na površini.

SPC, što znači Stone Plastic Composite, izrađuje se od kombinacije krečnjaka i PVC polimera Foto: AuthenticPeopleImages / Alamy / Profimedia

Koristite sredstva namenjena održavanju laminata

Nakon čišćenja preporučuje se da pod prebrišete sredstvom koje je posebno namenjeno za negu laminata. Takvi preparati mogu osvežiti izgled površine i učiniti sitna oštećenja manje uočljivim.

Ukoliko je ogrebotina dublja i kroz nju se vidi svetlija podloga, mogu pomoći markeri ili olovke za popravku drvenih površina. Potrebno je odabrati nijansu koja što bolje odgovara boji laminata i pažljivo prekriti oštećeni deo.

Za ozbiljnija oštećenja i manja udubljenja dostupni su voskovi i punila namenjeni sanaciji drvenih površina. Prodaju se u različitim nijansama, pa ih je moguće prilagoditi boji poda.

Profesionalna čistačica pokazala koja mesta u kući retko ko čisti Foto: Promo

Za razliku od parketa, laminat nije predviđen za brušenje niti blanjanje, jer se na taj način trajno oštećuje njegov zaštitni površinski sloj.

Ako je oštećenje toliko veliko da je vidljivo unutrašnje jezgro materijala, trajna sanacija uglavnom nije moguća, pa je u tom slučaju neophodno zameniti oštećenu dasku.

Redovno održavanje, postavljanje zaštite na nogice nameštaja i pravovremeno uklanjanje manjih oštećenja mogu značajno produžiti vek trajanja laminata i odložiti potrebu za njegovom zamenom.