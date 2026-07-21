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Nakon što je potražila savet na društvenim mrežama, jedna Britanka uspela je da ukloni buđ iz kupatila, a rezultat je, kako kaže, nadmašio njena očekivanja.

Problem sa buđi u domu poznat je mnogima, a njegovo uklanjanje često nije jednostavno. U potrazi za efikasnim rešenjem, Britanka se obratila članovima Fejsbuk grupe "Cleaning Tips & Tricks", gde je zatražila preporuke za uklanjanje tvrdokorne buđi.

Posle brojnih predloga, odlučila je da isproba metodu koja zahteva samo dva sastojka. Na delove zahvaćene buđi, odnosno na ivice tuš-kabine, postavila je vatu natopljenu izbeljivačem i ostavila je da deluje tokom noći.

Kada je narednog jutra uklonila vatu, zatekla je potpuno čiste i bele površine, bez tragova buđi. Ishod ju je toliko iznenadio da je svoje iskustvo podelila sa ostalim članovima grupe.

Uz objavu je priložila i fotografiju kao dokaz uspešnog čišćenja, a njeno rešenje izazvalo je brojne pozitivne reakcije.

- Ovo je odlično. Pokušala sam stavljati izbeljivač nekoliko puta, ali nikada na vati", "Izbjeljivač je i meni pomogao, samo ga je potrebno ostaviti preko noći" neki su od komentara.