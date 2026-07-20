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Leto je mnogima najdraže godišnje doba, ali visoke temperature tokom toplotnih talasa donose i brojne neprijatnosti, posebno u noćnim satima. Bez obzira na to koliko pokušavamo da rashladimo prostoriju otvaranjem prozora ili uključivanjem ventilatora, organizam nastavlja da reguliše temperaturu tela, zbog čega se tokom sna pojačano znojimo. Veliki deo tog znoja završava na čaršavima, jastučnicama i jastucima.

Pored znoja, na posteljini se vremenom nakupljaju prirodna ulja sa kože, odumrle ćelije i sitne nečistoće, zbog čega bela posteljina može da požuti, poprimi neprijatan miris i izgubi osećaj svežine.

Zbog toga stručnjaci tokom letnjih meseci savetuju češće menjanje i pranje posteljine, idealno jednom nedeljno, a ukoliko se obilno znojite ili spavate u prostoriji bez klima-uređaja, preporuka je da se posteljina pere na svaka tri do četiri dana. Redovna higijena posteljine ne doprinosi samo urednijem izgledu spavaće sobe, već poboljšava kvalitet sna i smanjuje prisustvo bakterija i alergena.

Dobra vest je da se većina fleka od znoja može ukloniti jednostavnim postupcima koje preporučuju stručnjaci za održavanje doma. Ovo su neki od najefikasnijih saveta.

Fleke tretirajte pre pranja, a ne tek u mašini

Jedna od najčešćih grešaka jeste da se čaršavi ili jastučnice odmah stave u mašinu za pranje. Stručnjaci preporučuju da se požuteli delovi prethodno premažu pastom od sode bikarbone ili mešavinom belog sirćeta i vode, a zatim ostave da deluju najmanje 30 minuta pre pranja. Kod upornijih fleka tretman može da traje i preko noći, piše The Spruce.

Ne sušite posteljinu dok je fleka još vidljiva

Ako nakon pranja fleka nije nestala, isti portal savetuje da posteljinu ne stavljate u sušilicu niti da je izlažete visokim temperaturama. Toplota može trajno da učvrsti fleku u vlaknima tkanine, pa će njeno uklanjanje kasnije biti znatno teže. Najpre proverite da li je fleka nestala, a ukoliko nije, ponovite tretman i ostavite posteljinu da se osuši prirodnim putem.

Soda bikarbona i belo sirće koristite odvojeno

Prema preporukama stručnjaka, soda bikarbona efikasno razgrađuje masnoće i uklanja neprijatne mirise, dok belo sirće pomaže u uklanjanju ostataka znoja i minerala koji ostaju u tkanini. Ipak, savetuje se da se koriste u različitim fazama pranja, a ne da se mešaju u istoj posudi, navodi portal Martha Stewart.

Od sode bikarbone može se napraviti gusta pasta sa malo vode, koja se nanosi direktno na požutele delove čaršava ili jastučnica i ostavlja da deluje oko pola sata pre pranja. Belo sirće je najbolje sipati u pregradu za omekšivač ili koristiti tokom ispiranja. Kada se pomešaju u istoj posudi, njihovo dejstvo se međusobno neutrališe.

Izbegavajte običan izbeljivač

Iako mnogi prvo posegnu za izbeljivačem kada primete žute fleke, stručnjaci upozoravaju da hlor može da reaguje sa proteinima iz znoja i prirodnim masnoćama sa kože, što može dodatno da požuti belu posteljinu. Umesto toga preporučuju sredstva na bazi kiseoničkog izbeljivača ili boraks, piše Sleep Foundation.

Tokom leta perite posteljinu češće

Za vreme toplotnih talasa telo proizvodi više znoja, zbog čega stručnjaci preporučuju da se posteljina menja najmanje jednom nedeljno. Osobe koje se obilno znoje ili imaju noćno znojenje trebalo bi da je peru na svaka tri do četiri dana. Na taj način sprečava se nakupljanje masnoća, bakterija i stvaranje žutih fleka, navodi portal Good Housekeeping.

Ne zaboravite da perete i jastuke

Mnogi redovno peru samo jastučnice i navlake, dok se znoj tokom leta upija i u sam jastuk. Ako proizvođač dozvoljava mašinsko pranje, stručnjaci preporučuju da se jastuci peru na svaka četiri do šest meseci kako bi se uklonili znoj, masnoće i neprijatni mirisi, navodi Sleep Foundation.

Sunčeva svetlost može prirodno da izbeli posteljinu

Sušenje belih čaršava na otvorenom može doprineti prirodnom posvetljivanju tkanine zahvaljujući dejstvu UV zraka. Osim toga, posteljina će imati prijatniji i svežiji miris nego nakon sušenja u zatvorenom prostoru, savetuje Real Simple.