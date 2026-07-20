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Svega 113 kilometara severno od Halifaksa, u kanadskoj pokrajini Nova Škotska, nalazi se bivša vojna baza iz Drugog svetskog rata. Danas je to uglavnom napušten prostor sa starim zgradama i praznim parkinzima, okružen gustom četinarskom šumom.

Ipak, jedna velika travnata površina na kraju kompleksa krije planove za potpuno drugačiju budućnost. Kanadski kripto-preduzetnik Džonatan Bahai planira da podzemno nuklearno sklonište površine 6.000 kvadratnih metara pretvori u luksuzni stambeni kompleks otporan na gotovo sve vrste svetskih kriza i katastrofa, namenjen isključivo najbogatijim kupcima.

Najviši nivo bezbednosti

Projekat, nazvan "Fallout Complex", obuhvatiće 50 luksuznih stambenih jedinica sa najvišim nivoom bezbednosti. Budući stanari imaće na raspolaganju gurmansku hranu iz samoodrživih izvora, biometrijsku kontrolu pristupa, 24-časovni video-nadzor, kao i medicinske usluge u okviru kompleksa. Za one koji dolaze privatnim avionima, u neposrednoj blizini nalazi se i aerodrom Debert.

Bunker je godinama bio turistička atrakcija. Zanimljivo je da je Bahai ovo podzemno zdanje, poznato kao "Difenbunker", kupio još 2013. godine za svega 22.000 američkih dolara. U početku je objekat koristio za turističke obilaske i mali centar za skladištenje podataka, ali su ga globalna dešavanja navela da promeni planove.

Bunker za sudnji dan nova potreba

- U poslednje dve godine u svetu ima više neizvesnosti nego u prethodnih 30 godina. To je dovelo do ponovnog rađanja potrebe za svojevrsnom polisom osiguranja - bunkerom za sudnji dan - izjavio je Pol Mensfild, suvlasnik projekta.

Za bezbednost kompleksa angažovana je nemačka kompanija Bespoke Home and Yacht Security, koja je ranije bila zadužena za zaštitu američkog potpredsednika Džej Di Vensa i rijaliti zvezde Kim Kardašijan.

Iako je kompleks još u fazi renoviranja, već je prodato 11 stambenih jedinica. Bezbednost će biti podignuta na najviši nivo - perimetar će neprekidno nadletati dronovi, dok će unutrašnjost obuhvatati spa centar, prostoriju za jogu, salon za cigare i savremeni sistem osvetljenja koji u potpunosti imitira prirodnu sunčevu svetlost.

Koliko koštaju stanovi?

Koliko koštaju stanovi, kao ni iznos zakupa, investitori za sada ne otkrivaju. Kada vlasnici nisu prisutni, apartmani će se izdavati kao hotelske sobe. Međutim, postoji jedno strogo pravilo - ukoliko u svetu izbije ozbiljna kriza ili katastrofa, svi hotelski gosti moraće odmah da napuste kompleks kako bi vlasnici mogli da zauzmu svoja rezervisana mesta.

Podzemni bunker izgrađen je krajem pedesetih godina prošlog veka po nalogu tadašnjeg kanadskog premijera Džona Difenbejkera, kao deo mreže od sedam skloništa namenjenih ključnim državnim zvaničnicima u slučaju nuklearnog rata. Objekat u Debertu projektovan je tako da izdrži direktan nuklearni udar i pruži utočište za 329 ljudi tokom najmanje 30 dana.

Međutim, razvoj balističkih raketa bio je toliko brz da su ovakva skloništa zastarela praktično pre nego što su u potpunosti završena. Zbog smanjenja budžetskih troškova bunker je zatvoren 1996. godine. Danas bi, gotovo tri decenije kasnije, mogao da dobije potpuno novu namenu – kao luksuzno utočište za one koji žele da budu spremni za najgore moguće scenarije.