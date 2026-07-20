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Za mnoge građane SMS poruka o svakoj uplati, isplati ili plaćanju karticom godinama je predstavljala najbrži način da provere šta se dešava na njihovom tekućem računu.

Međutim, pojedine banke sve više prelaze na push notifikacije putem mobilnih aplikacija, što je kod dela klijenata izazvalo nezadovoljstvo, naročito kod starijih koji ne koriste pametne telefone ili ne žele da instaliraju mobilno bankarstvo.

Postavlja se pitanje - da li banka sme da ukine SMS obaveštenja i klijente usmeri isključivo na mobilnu aplikaciju? I da li je u obavezi da im ponudi izbor načina na koji će dobijati informacije o promenama na računu?

NBS: Zakon ne obavezuje banke da šalju SMS poruke

Kako navode u Narodnoj banci Srbije, Zakon o platnim uslugama ne propisuje obavezu banke da korisnike o promenama na platnom računu obaveštava putem SMS poruka. Takođe, zakonom nije propisano ni da banka mora da omogući izbor između različitih kanala obaveštavanja, poput SMS poruka i push notifikacija u mobilnoj aplikaciji.

- Način obaveštavanja korisnika i sredstva komunikacije između korisnika i banke uređuju se ugovorom koji se zaključuje između banke i korisnika. Banka je dužna da informacije pruža u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom, kao i da korisnike blagovremeno obavesti ukoliko menja ugovorene uslove poslovanja koji se odnose na način obaveštavanja - navode u NBS.

U praksi, dodaju, banke koriste različite modele - neke šalju SMS poruke, druge obaveštenja preko mobilnih aplikacija, dok pojedine nude obe mogućnosti. Izbor je stvar poslovne politike banke Iz Narodne banke Srbije ističu da izbor načina obaveštavanja predstavlja deo poslovnog modela svake banke. To znači da banka može da odluči koji će kanal komunikacije ponuditi svojim klijentima, pod uslovom da sve radi u skladu sa zakonom i da korisnike na vreme obavesti o svim izmenama koje se tiču ugovora.

Klijenti nezadovoljni

Iako zakon banke ne obavezuje da šalju SMS poruke, deo klijenata smatra da bi trebalo da imaju mogućnost izbora. Jedan od njih, koji se obratio našoj redakciji, kaže da je neprijatno iznenađen odlukom banke.

- Ne koristim pametni telefon i nemam mobilno bankarstvo. SMS mi je bio najjednostavniji način da odmah znam da li je novac legao na račun ili je kartica zadužena. Sada me praktično primoravaju da pređem na aplikaciju koju ne želim da koristim. Mislim da bi banka trebalo da ponudi izbor, pa neka svako odluči šta mu više odgovara, čak i ako se SMS dodatno naplaćuje - kaže ovaj korisnik.

Slične primedbe mogu se čuti i od starijih građana, koji ističu da im je SMS obaveštenje jednostavnije i pristupačnije od korišćenja mobilnih aplikacija. Iako zakon ne propisuje obavezu izbora, pitanje načina komunikacije sa klijentima sve više postaje tema koja se tiče ne samo digitalizacije bankarskih usluga, već i njihove dostupnosti svim kategorijama korisnika.