Pitali su ChatGPT kako će svet izgledati za 50 godina

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Prema pisanju medija, OpenAI priprema značajne promene za svoj najpoznatiji proizvod, ChatGPT. Kompanija navodno planira da tokom narednih nedelja razvije ChatGPT u svojevrsnu "superaplikaciju" koja bi na jednom mestu objedinjavala pristup AI agentima, alatima za programiranje i drugim naprednim funkcijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.

Jedan od ključnih elemenata ove strategije je Codex, OpenAI-jev alat namenjen programiranju, koji je već dostupan kroz više pretplatničkih paketa. Ipak, najveći prostor za rast prihoda kompanija vidi u poslovnom sektoru, gde firme zaposlenima obezbeđuju pristup alatima i plaćaju njihovo korišćenje prema broju obrađenih tokena, odnosno količini podataka.

Dostupne informacije ukazuju da OpenAI nastoji da dodatno ojača svoju poziciju u odnosu na najvećeg konkurenta, kompaniju Anthropic. Dok je ChatGPT stekao ogromnu popularnost među širokim krugom korisnika, Anthropic je poslednjih godina ostvario značajan napredak zahvaljujući usmerenosti na korporativne klijente i velike poslovne sisteme.

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Lični asistent

Umesto da ostane klasičan čet-bot za odgovaranje na pitanja, ChatGPT bi postepeno mogao da preraste u sveobuhvatnog digitalnog asistenta koji pretražuje internet, piše programski kod, analizira dokumentaciju, upravlja različitim aplikacijama i izvršava složene zadatke u ime korisnika.

Ukoliko se ovi planovi realizuju, najveća promena neće se odnositi na cenu usluge, već na samu ulogu platforme. ChatGPT bi mogao da preraste iz alata za komunikaciju sa veštačkom inteligencijom u centralno mesto za rad, komunikaciju i automatizaciju brojnih poslovnih procesa.

Iz tog razloga OpenAI teži razvoju jedinstvenog AI okruženja koje bi zaposlenima služilo kao glavno radno mesto. Nova superaplikacija trebalo bi da objedini mogućnosti ChatGPT-a, Codexa, AI agenata koji samostalno obavljaju zadatke na internetu, kao i drugih tehnologija koje kompanija razvija.

Foto: Shutterstock

Koncept superaplikacije nije novost za OpenAI. Još tokom 2023. godine kompanija je pokušala da proširi funkcionalnosti ChatGPT-a kroz sistem Plugins, koji je omogućavao povezivanje sa servisima trećih strana. Tokom prošle godine predstavljen je i sistem Apps, namenjen integraciji različitih usluga unutar same platforme. Očekuje se da bi naredna generacija mogla da nastavi razvoj upravo u tom smeru.

Za sada nema informacija koje ukazuju da bi besplatna verzija ChatGPT-a mogla biti ukinuta. Naprotiv, ona i dalje predstavlja važan kanal za privlačenje novih korisnika i održavanje prepoznatljivosti među širom publikom. Ipak, moguće je da će se razlike između besplatnog i pretplatničkih paketa vremenom dodatno povećavati.

Korisnici besplatne verzije verovatno će zadržati pristup osnovnim funkcijama razgovora sa veštačkom inteligencijom, dok bi najnapredniji AI agenti, automatizovani zadaci, alati za programiranje i profesionalne funkcije mogli ostati dostupni isključivo pretplatnicima.