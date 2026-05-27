Veštačka inteligencija može da uveća vaš učinak. Može da vam uštedi sate. Obavlja posao koji vam crpi energiju i krade fokus. I trebalo bi. Ali neke stvari pripadaju vama. Predate li pogrešan posao, izgubićete ono što čini vaš biznis vrednim odabira. Uradite ovo kako treba i izgradićete nešto što nijedan algoritam ne može da reprodukuje. Saradnica Forbes Džodi Kuk u svom videu objašnjava zašto neke zadatke nikada ne bi trebalo da prepustite veštačkoj inteligenciji.

Glavna poruka

Vaša priča dolazi iz vašeg životnog iskustva. Vaše vrednosti odražavaju ono u šta stvarno verujete. Napisane vašim rečima, imaju težinu jer su stvarne. Veštačka inteligencija može da proširi vaš domet nakon što utvrdite šta zastupate. Može vam pomoći da prenesete poruku putem više kanala, ali ne može da generiše original. Suština mora da dođe od vas. Čitaoci znaju razliku. Pogotovo vaši kupci iz snova.

Strateške odluke

Koristite veštačku inteligenciju za prikupljanje podataka, neka analizira opcije, pokrene scenarije i predstavi brojke, a zatim vi donosite odluku. Godinama ste gradili intuiciju kroz stvarne pobede i gubitke. Razumete nijanse koje nijedan model ne može da uhvati. Najbolji osnivači veruju sebi da će doneti konačnu odluku i stoje iza nje. Veštačka inteligencija vam daje bolje ulazne podatke, proizvod je i dalje vaša odgovornost.

Najvažniji odnosi s klijentima

Poverenje se gradi među ljudima. Odnosima velike važnosti potreban je vaš lični pristup. Osetljivi razgovori zahtevaju empatiju koju veštačka inteligencija ne može da replicira. Veštačka inteligencija može da vas pripremi za sastanke i napravi zaključke, ali morate da budete prisutni. Vaši najvažniji klijenti žele toplinu, dubinu i žele vas. Generičke AI poruke vređaju odnose koje ste godinama gradili. Automatizujte podsetnike za sastanke i redovne zadatke. Zaštitite odnos.

Liderstvo u razmišljanju

Ljudi vas prate zbog vašeg specifičnog gledišta, vaših ključnih stavova, vaših suprotstavljenih stavova, priča koje samo vi možete da ispričate. Veštačka inteligencija može samo da remiksuje ideje. Ne može da stvori nešto novo. Vaša perspektiva je ono što vas razlikuje od svih ostalih koji objavljuju u vašem prostoru. Izgradite svoj lični brend oko onoga što vas čini jedinstvenim. Neka vam veštačka inteligencija pomogne da proizvedete više onoga što već funkcioniše. Izvorno razmišljanje mora da bude vaše.

Revolucionarna inovacija

Veštačka inteligencija optimizuje ono što već postoji. Pronalazi obrasce u podacima. Poboljšava procese. Ali revolucionarne ideje dolaze od znatiželjnih ljudi spremnih da uspostave neočekivane veze. Proizvodi koji menjaju industriju dolaze od ljudi koji razmišljaju izvan onoga što već postoji. To zahteva maštu, a ne računanje.

„Nastavite da postavljate pitanja, nastavite da eksperimentišete. Sledeća velika stvar je čekati nekoga dovoljno hrabrog da je pronađe. Taj neko bi trebalo da budete vi. Saznajte gde veštačka inteligencija briljira i tamo je koristite. Automatizujte sve što ne zahteva vašu ličnost, vaše prosuđivanje ili vašu kreativnost. Čuvajte posao koji vas definiše. Vaša poruka, vaše odluke, vaši odnosi, vaša perspektiva, vaše ideje. Ovo su razlozi zašto vas ljudi biraju u odnosu na sve ostale. Neka veštačka inteligencija ponese teret kako bi mogli da obavite posao koji samo vi možete“, navodi Kuk.