Da li se kroz pitanje opstanka i stabilnosti ključnog energetskog sistema u Srbiji vidi širi kontekst u kojem država balansira između ekonomskih interesa, vlasničkih odnosa i uticaja velikih međunarodnih aktera u savremenim globalnim okolnostima, za emisiju "Redakcija", otkrili su prof. dr Stevica Deđanski, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje, Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost i Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca i vlasnik pumpe.

Atanacković ističe da je ključno to što obe strane u slučaju NIS-a, i ruska i američka, imaju razumevanja za srpski interes.

- Ono što je najvažnije jeste da ne smemo dozvoliti da rafinerija, koja ima veliki značaj za naš privredni sistem, bude dovedena u situaciju da proizvodi manje, ostvaruje manji profit ili da se eventualno smanjuje broj zaposlenih. Na sve to bi mogao da utiče većinski vlasnik svojom poslovnom politikom, što bi moglo da poremeti odnose na koje smo navikli. Već prilikom sklapanja ugovora sa Ruskom Federacijom jedan od osnovnih uslova bio je da se rafinerija dalje razvija i da ne smanjuje proizvodnju - rekao je Atanacković.

Odnos države i energetskog sistema u fokusu

Kako Atanacković ističe, celokupan sistem je, uključujući rafineriju i mrežu NIS-a, i dalje imao ključnu ulogu, zbog čega je važno da odnosi ostanu stabilni i ne budu narušeni.

- U jednom periodu imali smo situaciju u kojoj je oko trećine profita ostajalo nama, a više od polovine ruskoj strani, ali je rafinerija i dalje imala značajnu ulogu u sistemu. Ne govorim samo o rafineriji, već o celokupnom sistemu NIS-a, koji obuhvata i mrežu benzinskih stanica i druge instalacije koje su deo te strukture. Zato verujem da je ključno da odnos države Srbije i ovog sistema ostane stabilan i što bolji, a nikako lošiji nego što je sada - kaže Atanacković.

Postoje tri opcije za rešenje NIS-a Kako je prof. dr Stevica Deđanski, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje, rekao za Kurir da rafinerija ne sme da stane, ako ne dođe do dogovora naveo je da tri opcije za rešavanje ovog problema.

- Postoji razumevanje sa obe strane u vezi sa ovom situacijom i da sankcije, iako ih smatram nepravednim, nikada nisu rešenje. Naglašavam da bi u ovom slučaju najveća šteta bila po našu stranu, ali i da su i američka i ruska strana svesne problema, zbog čega se, po mom mišljenju, traži izlaz iz situacije - kaže Deđanski.

Ako se ne postogne dogovor sa MOL-om, što svi čekamo, onda postoje tri opcije

- Postoje tri moguće opcije za rešavanje ovog pitanja. Prva je da se problem reši dogovorom sa MOL-om i da se sve završi na taj način. Druga je da se pronađe novi kupac, pri čemu postoje različite spekulacije o potencijalnim zainteresovanim stranama, na primer sa Saudijskom Arabijom. Treća opcija, kao krajnja, jeste da predsednik Vučić nazove predsednika Putina i zajedno sa patrijarhom Porfirijem krene tamo i kaže: "Je l' smo braća, je l' smo prijatelji, prodajte nam! Bićemo u problemu." Ovo bi bilo iznuđeno rešenje, mi bismo dali novac za to. To bila bila fer ponuda i da tražimo da nas razumeju zašto smo to uradili! Mi sve treba da uradimo, ali rafinerija ne sme da stane - rekao je Deđanski.

