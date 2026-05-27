Slušaj vest

Hongkong je prestigao Švajcarsku i prvi put u istoriji postao najveće svetsko središte za upravljanje imovinom bogatih klijenata iz inostranstva. Taj trend se verovatno neće uskoro promeniti, jer azijski finansijski centri rastu brže od tradicionalnog evropskog utočišta za bogate, objavila je u sredu kompanija Boston Consulting Group (BCG).

Prema izveštaju BCG-a Global Wealth Report 2026, bogatstvo iz Kine i snažan IPO bum tokom 2025. godine pomogli su Hongkongu da dostigne 2,95 biliona dolara imovine bogatih klijenata iz inostranstva, čime je tesno prestigao Švajcarsku, koja upravlja sa 2,94 biliona dolara.

Veća koncentracija bogatstva

- Hongkong sve snažnije potvrđuje ulogu glavnog kineskog finansijskog mosta prema globalnim tržištima, iako ga upravo ta povezanost čini izrazito zavisnim od ekonomskih i regulatornih kretanja u kontinentalnoj Kini - navode autori izveštaja.

Globalno prekogranično bogatstvo prošle godine je poraslo za 8,4 odsto, na ukupno 15,7 biliona dolara, podstaknuto snažnim tržištima i rastućom potražnjom za geografskom diverzifikacijom imovine. Većina tog kapitala pritom se slila u deset najvećih svetskih finansijskih centara, čime je dodatno povećana koncentracija bogatstva, navodi BCG.

Foto: Profimedia

Očekuje se da će i Hongkong i Singapur nastaviti snažno da rastu kao centri za upravljanje međunarodnim bogatstvom, po stopi od oko devet odsto godišnje do 2030. godine. Poređenja radi, Švajcarska bi u istom periodu trebalo da raste prosečnom stopom od šest odsto godišnje.

Uprkos sporijem rastu, Švajcarska bi dugoročno mogla imati prednost zahvaljujući većoj geografskoj diverzifikaciji klijenata, budući da privlači bogate pojedince iz svih delova sveta, dok azijski centri uveliko zavise od kineskog tržišta.

Blizina postaje ključna

- Geopolitička neizvesnost ponovo potvrđuje ulogu Švajcarske kao ključnog globalnog finansijskog utočišta koje privlači kapital iz nestabilnijih regiona poput Bliskog istoka - navodi BCG.

Bankari i finansijski savetnici rekli su Rojtersu da imućni klijenti poslednjih meseci sve češće prebacuju imovinu iz zemalja Persijskog zaliva u Švajcarsku zbog aktuelnih sukoba i političkih napetosti.

- Ono što je danas ključno jeste blizina - rekao je Mihael Kalih, jedan od autora BCG-ovog izveštaja.

Prema njegovim rečima, globalno se sve jasnije formiraju dva velika finansijska pola:

Hongkong i Singapur za Aziju,

Švajcarska, Velika Britanija i SAD za zapadna tržišta.

Kako blizina klijentima postaje sve važnija, i same švajcarske banke poslednjih godina agresivno šire poslovanje u Aziji.

- UBS je danas broj jedan u upravljanju bogatstvom i u Singapuru i u Hongkongu - zaključio je Kalih.