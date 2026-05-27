Kompanija WMG (Wireless Media Group) organizuje konferenciju „Biznis i ljudi”, koja će 2. juna s početkom u 10 časova u Privrednoj komori Srbije okupiti predstavnike kompanija, institucija i stručne javnosti iz regiona s ciljem da otvori razgovor o najvažnijim promenama na tržištu rada i izazovima s kojima se poslodavci danas suočavaju.

Kroz stručne prezentacije i panel-diskusije učesnici će razgovarati o tome kako tržište rada Zapadnog Balkana izgleda danas, šta kompanije mogu da urade kako bi privukle i zadržale zaposlene, ali i na koji način digitalni alati menjaju upravljanje ljudskim resursima i razvoj zaposlenih.

Konferenciju će otvoriti Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija kompanije WMG, i mr Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije Privredne komore Srbije.

Uvodnu prezentaciju o tržištu rada Zapadnog Balkana i ključnim trendovima koji oblikuju regionalnu ekonomiju održaće dr Jelena Vasić, rukovodilac Centra za strateške analize PKS.

Jedan od centralnih panela konferencije biće posvećen pitanju nedostatka radne snage i konkurenciji za talente u regionu. O tome kako kompanije danas pronalaze, razvijaju i zadržavaju zaposlene govoriće Zoran Lazukić, direktor kompanije Profil Group, Jadranka Čulo Petrovčić, HR menadžerka i članica uprave JYSK-a za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju, Darko Marjanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i mr Mirjana Kovačević iz Privredne komore Srbije. Panel će moderirati Ivana Kovačević iz Privredne komore Srbije.

Poseban segment konferencije biće posvećen digitalnim alatima i razvoju veština zaposlenih u savremenim kompanijama. O ulozi tehnologije u upravljanju ljudskim resursima, razvoju zaposlenih i organizaciji rada govoriće Goran Stojanović, menadžer za privlačenje i upravljanje talentima u kompaniji WMG, dr sc. spec. Dragana Jocić, direktorka za ljudske resurse kompanije Phoenix Group Srbija, i Filip Mrdak iz Centra za digitalnu transformaciju, a moderatorka panela biće Jelena Kovač, Head of Recruitment u kompaniji Synechron.

Razgovorima stručnjaka iz privrede i institucija konferencija će otvoriti teme saradnje obrazovnog sistema i kompanija, razvoja novih kompetencija zaposlenih, primene digitalnih platformi za edukaciju i upravljanje zaposlenima, kao i prilagođavanja poslovanja savremenim tehnološkim promenama.

Konferenciju „Biznis i ljudi” kompanija WMG organizuje u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Enterprise Europe Networkom, uz podršku partnera iz poslovne zajednice.