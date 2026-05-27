Turisti šokirani cenama: Za tri noćenja 1.500 evra, čak i stranci tvrde da je preskupo
Iako Splitsko-dalmatinska županija ima dva odsto više dolazaka i jedan odsto više noćenja, mali iznajmljivači su zabrinuti. Kažu da jun nije ispunio njihova očekivanja i da nije bio toliko popunjen kao prošle godine.
Uprkos apelima vlade i ministra turizma da se cene snize za 10 do 20 odsto, iznajmljivači na obali očigledno nisu poslušali. Prvi veliki talas turista već je stigao u Dalmaciju, a mnoge su dočekale još veće cene.
Oko 50 hiljada turista već letuje u Dalmaciji. Od njih, 12 hiljada u Splitu, gde su za jednu noć morali da izdvoje minimum 90 evra. I dobro su se snašli.
- Šest evra za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada, pa smo to i očekivali. To je prelepo, divno mesto i srećni smo - kaže Majkl iz Irske za RTL.
Gost iz Nemačke platio je 300 evra za dve noći, a kada su ga pitali da li joj je skupo i šta misli o ceni, odgovorio je potvrdno.
S druge strane, Oto iz Estonije kaže da je platio 350 evra za četiri osobe za dve noći i smatra da to sve može i jeftinije.
Turisti se žale na cene
Iako špic sezone nije ni blizu, noćenja su već skupa za turiste. Neki stanodavci, uprkos glasnim apelima i ministra turizma i premijera, već su povećali cene.
Ante Glavaš, potpredsednik Hrvatskog udruženja porodičnog smeštaja, kaže:
- Prateći situaciju na terenu, vidimo da neki zaista podižu cene, ali pitanje je da li će i kada to biti popunjeno. Ono što znamo jeste da je veliki broj zakupaca ostao na nivou prošle godine. Nije bilo većih odstupanja.
Petar Kedžo, član udruženja "Spasimo male porodične zakupce", kaže:
- Možda je malo manje. Ili bih se usudio reći da su rezervacije oko 20 odsto lošije. Ove godine imamo otkazivanja letova, tako da je veliki broj letova otkazan. Dakle, svi moji gosti su trebali da dođu iz Dubaija, Kine, Australije - jednostavno su otkazali pre mesec i po dana.
Od jula 1.500 evra za tri noćenja
Pristupačan smeštaj se sada nekako može pronaći, ali već u julu tokom Ultra festivala očekuje se preko 150.000 posetilaca, a cena za tri noćenja na platformama za iznajmljivanje ide i do 1.500 evra.
- Što se tiče same Ultre, ona je naravno uvek malo skuplja. Međutim, i tu treba biti realan. To su povećanja cena i do 20 odsto. Sve više će biti previše! - napominje Glavaš, potpredsednik Hrvatskog udruženja porodičnog smeštaja.
Najvažnije je za stanodavce ove godine da ostanu konkurentni sa susednim zemljama, tako da će se bez obzira na pojedince koji podižu cene, većina držati realnosti.
- Ako realno pogledamo ostatak Evrope, nismo skupi kada je u pitanju smeštaj. Iste smo cene kao Španija, Italija, ako uporedimo isti apartman i istu lokaciju - naglasio je Kedžo.
Glavaš dodaje da bi prekomerno povećanje cena moglo imati dugoročne posledice.
- Ako budemo preskupi, naravno da se gosti neće vraćati, ali mislim da su ta vremena iza nas i da su gosti postali mnogo oprezniji i mnogo pametniji i pažljivije biraju gde i koliko dugo će boraviti - kazao je on.
Trenutno, Nemci, Britanci i gosti iz SAD najviše uživaju na Jadranu, ali za mesec dana plaže će biti prepune turista iz celog sveta, a očigledno će mnogi obratiti pažnju na cene.
Biznis Kurir/Espreso