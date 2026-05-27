Slušaj vest

Nakon osam uspešnih godina provedenih na mestu generalnog direktora Neoplante, Tomašević je svoj razvojni put nastavio preuzimanjem funkcije direktora za prodajnu izvrsnost i razvoj distribucije u Izvršnom odboru Nelt Grupe. Pod njegovim vođstvom, Neoplanta je učvrstila lidersku poziciju na tržištu i zadržala prepoznatljiv „široooki” vojvođanski identitet i domaćinsku atmosferu. Posebno se istakao i brend Patelina, koji je postao najuspešniji i najbrže rastući brend u svojoj kategoriji. U ovom intervjuu, Tomašević se osvrće na poslovne rezultate iz 2025. godine i specifične izazove koje donosi dinamična FMCG industrija. Takođe, otkriva nam svoju viziju daljeg napretka kroz integraciju veštačke inteligencije i inovacija, i objašnjava zašto su lična odgovornost i pobednički mentalitet njegove glavne zvezde vodilje u poslu.

Početak 2026. doneo Vam je i novu profesionalnu ulogu u okviru Nelt Grupe. Kako gledate na taj iskorak i šta to menja u Vašoj profesionalnoj perspektivi?

- Pozicija direktora za prodajnu izvrsnost i razvoj distribucije u Izvršnom odboru Nelt Grupe prirodan je nastavak moje karijere. Čitav svoj put gradio sam u okviru Grupe. Prethodnih osam godina sam proveo u Neoplanti na mestu generalnog direktora, tako da je pravo vreme za neka nova poglavlja. Očekujem da ću na novoj poziciji doprineti postavljanjem standarda primenljivih na svim tržištima na kojima Grupa posluje, pre svega kada je reč o sistemskoj i dugoročno održivoj prodaji. Verujem da će prakse koje su se u Neoplanti pokazale uspešnim, biti prenete i korisne na nivou cele Grupe. Neoplanta je primer brenda koji je kroz kvalitet i konzistentnost, kao i blisku saradnju prodaje, marketinga i proizvodnje, postigao značajne rezultate i zauzeo važnu ulogu u razvoju čitave Nelt Grupe. Zbog toga i moja veza sa Neoplantom ostaje čvrsta, kroz stratešku podršku i zajednički rad na daljem razvoju brenda.

Nakon toliko vremena u Neoplanti, po čemu biste rekli da se izdvaja u odnosu na konkurenciju?

- U Neoplanti je sve ŠIROOOKO, kako što kaže naš slogan. Ovaj pojam ne odnosi se samo na način na koji poslujemo, već i na atmosferu u kompaniji u Novom Sadu. Tu smo svi na jednom mestu - i generalni direktor i gotovo 600 zaposlenih. Kada tome dodamo i distributivnu mrežu Nelt Grupe, dolazimo do više od 5.000 ljudi koji zajedničkim snagama stvaraju uspeh. U tom okruženju donose se strateške odluke, dok se istovremeno stvaraju proizvodi koji, zahvaljujući Neltu, stižu na 12 svetskih tržišta. Verujem da ta sinergija značajno doprinosi autentičnosti i uspehu. Partneri često ističu specifičnu, domaćinsku atmosferu kada je reč o Neoplanti. Kada govorimo o proizvodima, ono po čemu se Neoplanta razlikuje od konkurencije je prepoznatljiv vojvođanski identitet, uz kvalitet koji negujemo više od pola veka. Na kraju, rekao bih da Neoplantu izdvaja i stalna spremnost da inovira i prati potrebe potrošača, što potvrđuju rezultati iz godine u godinu.

Kako ocenjujete poslovanje Neoplante u 2025. godini i poslovne izazove u FMCG industriji?

- Poslovanje Neoplante je, uprkos brojnim izazovima, ispunilo očekivanja i ranije definisane ciljeve na nivou Nelt Grupe. Kao jedan od dugogodišnjih lidera u mesnoj industriji, naša ambicija da budemo najbolji je konstantna, jer ciljevi ne mogu da stagniraju – oni samo mogu da se pomeraju naviše. Izdvojiću Patelinu kao dobar primer, koja je prošle i pretprošle godine bila najuspešniji, odnosno najbrže rastući brend u svojoj kategoriji. Taj rezultat je dao snažan impuls napred celom tržištu pašteta. Patelina je postavila standarde u kategoriji i trenutno diktira tempo koji moramo nastaviti da pratimo kako bismo održali kontinuirani rast. Zato su dobra procena i jasan fokus ključni za celokupno poslovanje. Danas je izazovno održati kontinuitet poslovanja, čak i bez specifičnih okolnosti u zemlji i svetu. Globalni trendovi i navike potrošača brzo se menjaju, a FMCG industrija je po svojoj prirodi brza i dinamična. Kada se sve to uzme u obzir, ne postoji univerzalni recept za održavanje uspeha poslovanja. Ipak, kao direktor Neoplante iz godine u godinu uvek sam insistirao na visokom kvalitetu, posvećenosti i efikasnosti u donošenju odluka. Verujem da su ti principi i doprineli da Neoplanta zadrži lidersku poziciju na tržištu i u 2025. godini.

U kojim segmentima poslovanja vidite prostor za napredak?

- Tu nema mnogo dileme - živimo u doba veštačke inteligencije i što pre je smisleno integrišemo u poslovanje, pre ćemo videti rezultate. Na nivou Nelt Grupe već primenjujemo određena AI rešenja i alate. Moj utisak do sada je da je AI zaista dobar sluga, ali i loš gospodar. Zato smatram da kompanije treba da ulože vremenske i finansijske, ali i ljudske resurse u optimizaciju pojedinih procesa koji će biti od realne koristi. Kada govorimo o napretku, i brendovi moraju biti hrabriji nego ikada. U „generičkom dobu” teško je biti jedinstven, jer autentičnost postaje veoma važna tačka diferencijacije. Zadovoljan sam pravcem kojim ide Neoplanta: lansirali smo Pobedničku kobasicu sa sirom, proizvod koji su izabrali potrošači širom Srbije putem aplikacije „Napravi kobasicu”, što predstavlja inovaciju na tržištu. Na društvenim mrežama kroz prepoznatljive video formate, na duhovit i autentičan način povezali smo društvene fenomene i naše proizvode. Ovi iskoraci doneli su merljive rezultate.

Balans privatnog i poslovnog Kako uspevate da uskladite poslovni i privatni život? - Učenje balansiranja je proces koji nikada ne prestaje. Trudim se da budem iskren prema sebi - da priznam kada sam previše u poslu, ali i kada treba da usporim i posvetim vreme porodici. Shvatio sam da cilj nije savršen balans, već prisutnost u trenutku i da ne budete previše kritični prema sebi kada u tome ne uspete.

Ideje vodilje Možete li da navedete tri reči - vrednosti po kojima se rukovodite?



Vrednosti koje me vode u poslu su, pre svega, pobednički mentalitet, a zatim lična odgovornost i briga o ljudima i njihovom razvoju kao neke od ključnih za uspešno poslovanje.

Po čemu je FMCG industrija specifična?

- Specifična je po tome što potrošači dolaze u kontakt sa brendovima svakodnevno, brzo birajući svoje favorite, odbacujući druge. Preferencije se menjaju iz različitih razloga, a proizvodi kupuju često na osnovu trenutnog raspoloženja i emocija, a nekada i potpuno nesvesno. Zato mi kao proizvođači moramo svemu tome da se prilagodimo. Ove „zamke” industrije prevazilaze se vrhunskim kvalitetom. U Neoplanti smo rešenje videli u visokom procentu i vrsti mesa Neoplanta Delikates proizvoda, koje s ponosom ističemo i od te vrednosti nikako ne odstupamo. Potrošači žele da znaju šta plaćaju, žele Budimsku kobasicu sa 82% plećke. Najpošteniji i najstroži sudija je upravo potrošač koji se ne može zavarati, a u FMCG industriji taj sudija ima svakodnevno mnogo posla. Uz to, dodatni izazovi za FMCG industriju su i inflacija, troškovi sirovina, regulatorni i zakonski faktori, logistika i lanac snabdevanja, a u mesnoj industriji tu su i veterinarske krize i sezonalnost potrošnje. Zato su stručnost i konzistentnost ključne vrednosti koje brendove drže na vrhu FMCG industrije.

Koliko je bilo izazovno stajati na čelu kompanije poput Neoplante i šta vidite kao najveći izazov nove pozicije direktora za prodajnu izvrsnost u Nelt Grupi?

- Voditi Neoplantu bio je profesionalni izazov, imajući u vidu da je reč o brendu sa tradicijom i reputacijom. To nasleđe je jedna od najvećih vrednosti Neoplante, ali danas nije samo po sebi dovoljno za dugoročni poslovni uspeh. Upravljanje jednom ovakvom kompanijom zahteva stalne inovacije koje će istaći autentičnost, ići u korak s vremenom, a da pri tom ne naruše njen identitet, što je zahtevan zadatak, bez sumnje. S druge strane, ljudski faktor i prijatna atmosfera u Neoplanti čine posao lakšim. Kada imate takav pozitivan kolektiv, sve prepreke se lakše prevazilaze. Ipak, taj osećaj „kao kod kuće” prati me i kada dođem u Nelt, gde sam i započeo svoj profesionalni razvoj. Uveren sam da će nova pozicija dodatno proširiti moje vidike, razviti strateško razmišljanje, doneti neku novu perspektivu, čemu se posebno radujem.

Šta vama lično predstavlja posao kojim se bavite?

Teško je odvojiti lično i profesionalno kada ste na mojoj poziciji. Liderska uloga se ne gradi od 8 do 16 časova, ona je prirodno i deo ličnog prostora. Za mene ovaj posao znači priliku da svoje lične i profesionalne osobine izrazim kroz biznis i da istovremeno razvijam i jedne i druge. Verujem da sopstveni karakter ne treba sputavati, jer nas on čini jedinstvenim u poslu. Istovremeno, profesionalni izazovi koje (ne)uspešno savladamo mogu da budu smernica za neke privatne odluke. Dodatnu vrednost ovog posla vidim u prilici da ljudima pružimo konkretne proizvode kojima se raduju, koje vezuju za važne trenutke i kojima ostaju verni dugi niz godina. Ispunjava me i činjenica da mogu da ispratim opipljive rezultate svog zalaganja i da pratim napredak iz godine u godinu.