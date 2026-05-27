Slušaj vest

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je u Torontu, na svečanom prijemu povodom uspostavljanja direktnog leta između Beograda i Toronta, da će srpska nacionalna avio-kompanija nastaviti da povećava broj novih dugolinijskih letova.

Istakao je da je Er Srbija sa više od 100 destinacija na koje leti postala lider u regionu i da će ove godine postaviti novi rekord i približiti se broju od pet miliona putnika.

- Svaka nova destinacija je uvek veoma uzbudljiva stvar, a posebno nova dugolinijska destinacija, a posebno ako se obnavlja posle 34 godine. I to je bilo veoma simbolično jer smo vratili tu liniju tačno istog dana kada je pre 34 godine prestao let. Direktni letovi poboljšavaju povezanost između kultura, zemalja i preduzeća. Uvek postoji nešto što nazivamo efektom stimulacije koji obično iznosi oko 40 odsto - rekao je Marek na prijemu koji je organizovala Er Srbija, u hotelu Ric Karlton.

Marek je rekao da će linija do Toronta povećati putovanja naše dijaspore, ali i stimulisati i novi razvoj turizma, nova korporativna putovanja i sve ostalo.