Srpsko-kanadski biznis forum u Torontu! Prvi Srbin poslanik u kanadskom parlementu specijalno za Kurir: Ovo je velika stvar! Sada ćemo biti još jače povezani
Specijani izvestac iz Toronta: Rajko Nedic
Srpsko-kanadski biznis forum odrzan je danas u Torontu u prisustvu velikog broja poslovnih ljudi iz Srbije, Kanade, dijaspore, ambasadora i diplomata.
Na forumu su govorili Stefan Tomašević, ambasador Srbije u Kanadi, Mišel Kamerun, ambasadorka Kanade u Srbiji, Nenad Ned Kuruc, prvi poslanik srpskog porekla u parlamentu Kanade, Damjan Jović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Stefan Leće, Ministar za energetiku pokrajine Ontario, Dušan Borovčanin, savetnik direkora EKSPO 2027 u Beogradu, Mihajlo Vesović, srpski biznismen u Kanadi...
Biznis forum organizovan je povodom uspostavljanja avionske linije Er Srbije iz Beograda za Toronto. Posle 34 godine ponovo ide direktn let za Kanadu, subotom i sredom.
"Velika stvar je dolazak ministra spoljnih poslova Srbije, kao i ekonomske delegacije, koja je prvi put u ovakvom sastavu", rekao je, između ostalog Kuruc za Kurir i dodao:
"Mi smo nekako politički povezani i sad ćemo biti jače politički povezani, ali i ekonomski se mora gurati napred".
Upitan kako izgleda život poslanika u Kanadi i šta to znači za srpski narod u toj zemlji, odgovara:
"Imamo veliki interes. Moj grad Hamilton ima više od 10.000 Srba. Ja ne bih bio u parlamentu da me Srbi nisu podržali".
Govoreći o uspostavljenom direktnom letu "Er Srbije" između Srbije i Kanade, kaže:
"To je velika prilika, ne samo za naše ljude koji žive i rade ovde, nego i za poslovne ljude".
Ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević apostrofirao je važnost direktne linije Beograd - Toronto.
"Ja bih rekao da mi diplomate živimo za ovaj dan. Imali smo priliku da dočekamo prvi let između Beograda i Toronta posle 34 godine, i u isto vreme imamo organizaciju biznis foruma koji okuplja oko 80 kompanija iz Srbije i iz Kanade. To će pomoći da u raznim sektorima, od IT sektora, građevinskog sektora, raznih drugih sektora koji su nam jako važni, stavimo u grupe ljude koji će sarađivati, koji će produbljivati ekonomsku saradnju i omogućiti da i razmena bude bolja u godinama ispred nas, ali i da dođemo do novih investicija i do želje srpskih kompanija da budu na kanadskom, kao i kanadskih kompanija da budu na srpskom tržištu. To se dešava sve u godinama kada obeležavamo 85 godina diplomatskih odnosa, i ja mogu da kažem da je posle 10 godina zapravo sve ovo o čemu govorimo, prvi let, biznis forum i poseta našeg ministra spoljnih poslova, gospodina Marka Đurića Otavi, koja će u mnogome pomoći razvoju bilateralnih odnosa između Srbije", naveo je Tomašević.