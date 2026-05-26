Specijani izvestac iz Toronta: Rajko Nedic

Srpsko-kanadski biznis forum odrzan je danas u Torontu u prisustvu velikog broja poslovnih ljudi iz Srbije, Kanade, dijaspore, ambasadora i diplomata.

Na forumu su govorili Stefan Tomašević, ambasador Srbije u Kanadi, Mišel Kamerun, ambasadorka Kanade u Srbiji, Nenad Ned Kuruc, prvi poslanik srpskog porekla u parlamentu Kanade, Damjan Jović, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, Stefan Leće, Ministar za energetiku pokrajine Ontario, Dušan Borovčanin, savetnik direkora EKSPO 2027 u Beogradu, Mihajlo Vesović, srpski biznismen u Kanadi...

Biznis forum organizovan je povodom uspostavljanja avionske linije Er Srbije iz Beograda za Toronto. Posle 34 godine ponovo ide direktn let za Kanadu, subotom i sredom.

"Velika stvar je dolazak ministra spoljnih poslova Srbije, kao i ekonomske delegacije, koja je prvi put u ovakvom sastavu", rekao je, između ostalog Kuruc za Kurir i dodao:

"Mi smo nekako politički povezani i sad ćemo biti jače politički povezani, ali i ekonomski se mora gurati napred".

Upitan kako izgleda život poslanika u Kanadi i šta to znači za srpski narod u toj zemlji, odgovara:

"Imamo veliki interes. Moj grad Hamilton ima više od 10.000 Srba. Ja ne bih bio u parlamentu da me Srbi nisu podržali".

Govoreći o uspostavljenom direktnom letu "Er Srbije" između Srbije i Kanade, kaže:

"To je velika prilika, ne samo za naše ljude koji žive i rade ovde, nego i za poslovne ljude".

Ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević apostrofirao je važnost direktne linije Beograd - Toronto.