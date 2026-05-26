Slušaj vest

Nemačka industrija, uprkos prvim znacima oporavka prihoda, i dalje se suočava sa ozbiljnim padom zaposlenosti. Nova analiza konsultantske kuće EY pokazuje da je krajem prvog tromesečja 2026. godine u industrijskim kompanijama radilo oko 127.300 ljudi manje nego u istom periodu prošle godine.

Reč je o padu od 2,3 odsto na godišnjem nivou, dok je u poređenju sa periodom pre pandemije slika još lošija. Od 2019. godine nemačka industrija izgubila je više od 341.500 radnih mesta, odnosno više od šest odsto zaposlenih.

Analitičari EY-a kao jedan od glavnih razloga navode dugotrajan pad prihoda u industriji. Ipak, prvo tromesečje ove godine donelo je prve znake oporavka. Industrijski prihodi porasli su za 1,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine, nakon deset uzastopnih tromesečja pada.

Rast se pre svega pripisuje metalnoj industriji, dok se većina ostalih sektora i dalje suočava sa ozbiljnim problemima.

- Nakon tri godine kontinuiranog pada posledice sada ozbiljno pogađaju samu srž nemačke industrije - upozoravaju iz EY-a.

Automobilska industrija Foto: Shutterstock

Najveći udar pretrpela je automobilska industrija. Prema podacima EY-a, od 2019. godine u tom sektoru ugašeno je svako sedmo radno mesto. Samo u poslednjih godinu dana broj zaposlenih u automobilskoj industriji smanjen je za 32.000, dok je od početka pandemije izgubljeno ukupno oko 125.800 radnih mesta.

Velike gubitke beleže i druge industrijske grane. Tekstilna industrija izgubila je oko 22 odsto radnih mesta, a metalna industrija oko 15 odsto zaposlenih. Sa druge strane, hemijska, farmaceutska i elektroindustrija jedine su grane koje su zabeležile rast zaposlenosti.

Među najvećim nemačkim kompanijama koje sprovode otpuštanja ili restrukturiranje nalaze se Folksvagen, Boš, Kontinental, Ce-ef Fridrihshafen, Tisenkrup Stil, Dojče Ban, SAP i Mercedes benc.